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السبت، 20-05-2023 12:51 م

دورتموند يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة حاسمة في الدوري الألماني

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الوكيل الإخباري -  من المرجح أن يغيب جود بيلينغهام عن مباراة حاسمة خلال منافسة بوروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني بعد أن أدت آلام في الركبة إلى إبعاده عن التدريبات مع الفريق هذا الأسبوع.

وشعر لاعب خط الوسط الإنجليزي بالألم خلال فوز دورتموند بنتيجة 5-2 على بوروسيا مونشنغلادباخ الأسبوع الماضي، ولم يتدرب منذ ذلك الحين.

وقال المدير الفني لدورتموند، إيدين تيرزيتش، يوم الجمعة إن هناك "علامة استفهام كبرى" حول ما إذا كان بإمكان بيلينغهام المشاركة في مباراة دورتموند أمام أوغسبورغ بعد غد الأحد.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة عن دورتموند قبل مباراتين على نهاية الموسم.

وإذا تغلب بايرن على لايبزيغ غدا السبت، فإن تفوق بايرن الكبير في الأهداف يعني أن دورتموند سيحتاج فعليا إلى الفوز على أوغسبورغ للحفاظ على فرصه في اللقب قبل الجولة الأخيرة المقررة الأسبوع المقبل.

وأحرز بيلينغهام، البالغ من العمر 19 عاما، 14 هدفا في 42 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، بما فيها 4 أهداف في آخر 4 مباريات بالدوري.

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