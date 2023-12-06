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الأربعاء، 06-12-2023 03:30 م

دورتموند يخطط لحرمان برشلونة من جوهرة المونديال

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الوكيل الإخباري - يخطط مسئولو نادي بوروسيا دورتموند، إلى تحصين أحد المواهب اللامعة في فئة الشباب خلال الفترة المقبلة، خوفا من انتقاله لأحد كبار أوروبا.


ويدور الحديث حول باري برونر، المتوج مؤخرا مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم تحت 17 سنة، وكذلك بطولة أوروبا لنفس الفئة العمرية.

ووفقا للصحفي الألماني فلوريان بليتينبيرج، فإن بوروسيا دورتموند يريد تجديد عقد اللاعب الشاب، لما بعد صيف 2025.


لكنه أشار إلى رغبة برونر في الانتظار دون التسرع في اتخاذ قرار مصيري هذه الأيام، لا سيما وأنه لا يرتبط حاليا بعقد احترافي.

يأتي ذلك في ظل أنباء تشير إلى اهتمام برشلونة وأياكس أمستردام بضمه، بعدما حاولا التعاقد معه الصيف الماضي، لكن اللاعب رفض العروض المقدمة له.

وحصل المهاجم الشاب، البالغ من العمر 17 عاما، على جائزة أفضل لاعب في بطولتي أوروبا وكأس العالم هذا العام، مما يمهد طريقه للفريق الأول بعد العطلة الشتوية.

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