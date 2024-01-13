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السبت، 13-01-2024 04:38 م

دورتموند يضم الهولندي ماتسن من تشيلسي

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي الهولندي إيان ماتسن قادما من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.

وقال المدير الرياضي لدورتموند سيباستيان كيهل عن ماتسن "إنه لاعب يتمتع بسرعة كبيرة، لديه قدم يسرى قوية ويمكننا استخدامه في مراكز متعددة".

ومن جانبه، قال ماتسن في بيان صحفي "أنا سعيد جدا بأن صفقة الإعارة قد تمت".

وتابع "أعد بأنني سأعطي كل شيء للفريق كي يكون ناجحا وأتطلع قدما للعب مع دورتموند".

وكان الدولي الهولندي الشاب (21 عاما)، انضم إلى تشيلسي اللندني عام 2018 وخاض معه 16 مباراة على مستوى الدوري الممتاز.

ولفت ماتسن الأنظار في صفوف بيرنلي الذي لعب معه معارا أيضا الموسم الماضي، مسجلا أربعة أهداف مع ست تمريرات حاسمة في 42 مباراة ليساعده على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل دورتموند إلى سوق الانتقالات الشتوية بحثا عن خيار لتعزيز خط الدفاع، في ظل مشاركة الظهير الأيسر الجزائري رامي بن سبعيني في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار وإصابة يوليان رييرسون.

ويحتل دورتموند الذي أنهى الموسم الماضي مسابقة الدوري الألماني في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بايرن ميونخ المتوج باللقب، المركز الخامس في "البوندسليغا" هذا الموسم، بفارق ست نقاط عن المراكز المؤهلة مباشرة إلى دوري الأبطال.

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