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الأربعاء، 03-01-2024 04:32 م

دورتموند يطالب مان يونايتد بدفع راتب سانشو

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الوكيل الإخباري -  تعمل إدارة نادي بوروسيا دورتموند جاهدة من أجل إنجاز صفقة الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الدولي الإنجليزي لاعبا ضمن صفوف أسود الفيستيفال قبل رحيله في صيف 2021 صوب المان يونايتد.

ودخل سانشو في أزمة عاصفة مع مدربه الهولندي إريك تين هاج، أدت لتجميده وخروجه من حسابات الأخير، ما يمهد لرحيله في يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكر الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو أن دورتموند دخل في مفاوضات متقدمة مع مسؤولي اليونايتد من أجل استعادة سانشو في أقرب فرصة.

وأشار إلى استمرار المفاوضات بين الطرفين، لكنها تتوقف على توصلهما لاتفاق بشأن قيمة انتقال اللاعب معارا إلى دورتموند، فضلا عمن يتحمل راتبه.

وأضاف "دورتموند يطلب من يونايتد تحمل جزء من راتب اللاعب، على أن يدفع النادي الألماني قيمة مالية مقابل استعارته".

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