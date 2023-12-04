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الإثنين، 04-12-2023 03:55 م

دورتموند يعرقل ليفركوزن بالدوري الالماني

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الوكيل الإخباري -  أوقف بروسيا دورتموند انتفاضة مضيفه باير ليفركوزن في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، وفرض عليه التعادل الإيجابي 1-1 في قمة مباريات الجولة 13 للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز فرايبورغ 1-0 على مضيفه ماينز.

وعلى ملعب باي أرينا، تقدم دورتموند بهدف من خلال جوليان رايرسون في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل فيكتور بونيفاس لليفركوزن في الدقيقة 79.

وبهذا التعادل، منح دورتموند هدية ثمينة لغريمه التقليدي بايرن ميونخ، الذي أصبح بإمكانه تقاسم الصدارة مع ليفركوزن، حال فوزه في مباراته المؤجلة مع ضيفه يونيون برلين في الجولة ذاتها بالبطولة.

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وكانت مباراة بايرن ويونيون برلين، التي كان مقرراً إقامتها السبت الماضي، تأجلت بسبب هطول الثلوج بغزارة على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.


وبقي ليفركوزن، الذي فاز في مبارياته الثماني الماضية بالبطولة، في الصدارة برصيد 35 نقطة من 13 مباراة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، الذي خاض 12 لقاء فقط.


من جانبه، رفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، علماً بأنه حقق فوزاً وحيداً فقط في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة.

 

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