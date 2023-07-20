دورتموند يفك ارتباطه مع شولتس

الوكيل الإخباري - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، فسخ عقد مدافعه نيكو شولتس بشكل فوري قبل نهايته بشكل رسمي في صيف 2024.



وقال سيباستيان كيهل المدير الرياضي لدورتموند "نحن جميعا ندرك أن الأمور لم تسر على النحو المأمول بالنسبة لبوروسيا دورتموند ونيكو شولتس في السنوات الأخيرة، لكن نتمنى لنيكو كل التوفيق في مستقبله الرياضي والشخصي".



وتردد أن دورتموند سيدفع تعويضا بقيمة مليونين و500 ألف يورو لمدافعه السابق.



وانتقل شولتس إلى دورتموند في 2019 مقابل 25 مليون يورو (27 مليون و900 آلف دولار) وبعقد يمتد لـ5 أعوام، لكنه فشل في إثبات ذاته مع الفريق حيث شارك في 56 مباراة فقط على مدار 4 أعوام.



وترجع أخر مشاركة لشولتس مع دورتموند إلى أكثر من عام مضى، خلال المواجهة أمام جروتر فورت في البوندسليجا.

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