دوري أبطال أوروبا.. برنامج الجولة الثالثة

الوكيل الإخباري - قام اليوم و غدا الأربعاء، جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفيما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من دوري الأبطال بتوقيت الاردن :
- الثلاثاء
* المجموعة الأولى:
أياكس (هولندا) - نابولي (إيطاليا) - الساعة 22:00
ليفربول (إنجلترا) - غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) - الساعة 22:00
* المجموعة الثانية:
كلوب بروج (بلجيكا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - الساعة 22:00
بورتو (البرتغال) - باير ليفركوزن (ألمانيا) - الساعة 22:00
* المجموعة الثالثة:
بايرن ميونيخ (ألمانيا) - فيكتوريا بلزن (التشيك) - الساعة 19:45
إنتر (إيطاليا) - برشلونة (إسبانيا) - الساعة 22:00
* المجموعة الرابعة:
مارسيليا (فرنسا) - سبورتينغ (البرتغال) - الساعة 19:45.
أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - توتنهام (إنجلترا) - الساعة 22:00.
- الأربعاء:
* المجموعة الخامسة:
سالزبورغ (النمسا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - الساعة 19:45
تشيلسي (إنجلترا) - ميلان (إيطاليا) - الساعة 22:00
* المجموعة السادسة:
لايبزيغ (ألمانيا) - سلتيك (اسكتلندا) - الساعة 19:45
ريال مدريد (إسبانيا) - شاختيور دونيتسك - الساعة 19:45
* المجموعة السابعة:
إشبيلية (إسبانيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - الساعة 22:00
مانشستر سيتي (إنجلترا) - إف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - الساعة 22:00
* المجموعة الثامنة:
يوفنتوس (إيطاليا) - مكابي حيفا - الساعة 22:00
بنفيكا (البرتغال) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - الساعة 22:00.
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