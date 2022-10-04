دوري أبطال أوروبا.. برنامج الجولة الثالثة

الوكيل الإخباري - قام اليوم و غدا الأربعاء، جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



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وفيما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من دوري الأبطال بتوقيت الاردن :



- الثلاثاء



* المجموعة الأولى:



أياكس (هولندا) - نابولي (إيطاليا) - الساعة 22:00



ليفربول (إنجلترا) - غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) - الساعة 22:00



* المجموعة الثانية:



كلوب بروج (بلجيكا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - الساعة 22:00



بورتو (البرتغال) - باير ليفركوزن (ألمانيا) - الساعة 22:00



* المجموعة الثالثة:



بايرن ميونيخ (ألمانيا) - فيكتوريا بلزن (التشيك) - الساعة 19:45



إنتر (إيطاليا) - برشلونة (إسبانيا) - الساعة 22:00



* المجموعة الرابعة:



مارسيليا (فرنسا) - سبورتينغ (البرتغال) - الساعة 19:45.



أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - توتنهام (إنجلترا) - الساعة 22:00.



- الأربعاء:



* المجموعة الخامسة:



سالزبورغ (النمسا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - الساعة 19:45



تشيلسي (إنجلترا) - ميلان (إيطاليا) - الساعة 22:00



* المجموعة السادسة:



لايبزيغ (ألمانيا) - سلتيك (اسكتلندا) - الساعة 19:45



ريال مدريد (إسبانيا) - شاختيور دونيتسك - الساعة 19:45



* المجموعة السابعة:



إشبيلية (إسبانيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - الساعة 22:00



مانشستر سيتي (إنجلترا) - إف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - الساعة 22:00



* المجموعة الثامنة:



يوفنتوس (إيطاليا) - مكابي حيفا - الساعة 22:00



بنفيكا (البرتغال) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - الساعة 22:00.

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