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الثلاثاء، 04-10-2022 04:05 م

دوري أبطال أوروبا.. برنامج الجولة الثالثة

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الوكيل الإخباري - قام اليوم و غدا الأربعاء، جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وفيما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة من دوري الأبطال بتوقيت الاردن :

- الثلاثاء

* المجموعة الأولى:

أياكس (هولندا) - نابولي (إيطاليا) - الساعة 22:00

ليفربول (إنجلترا) - غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) - الساعة 22:00

 * المجموعة الثانية:

كلوب بروج (بلجيكا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - الساعة 22:00

بورتو (البرتغال) - باير ليفركوزن (ألمانيا) - الساعة 22:00

* المجموعة الثالثة:

 بايرن ميونيخ (ألمانيا) - فيكتوريا بلزن (التشيك) - الساعة 19:45

إنتر (إيطاليا) - برشلونة (إسبانيا) - الساعة 22:00

* المجموعة الرابعة:

مارسيليا (فرنسا) - سبورتينغ (البرتغال) - الساعة 19:45.

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - توتنهام (إنجلترا) - الساعة 22:00.

- الأربعاء:

* المجموعة الخامسة:

سالزبورغ (النمسا) - دينامو زغرب (كرواتيا) - الساعة 19:45

تشيلسي (إنجلترا) - ميلان (إيطاليا) - الساعة 22:00

* المجموعة السادسة:

 لايبزيغ (ألمانيا) - سلتيك (اسكتلندا) - الساعة 19:45

ريال مدريد (إسبانيا) - شاختيور دونيتسك - الساعة 19:45

* المجموعة السابعة:

إشبيلية (إسبانيا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - الساعة 22:00

مانشستر سيتي (إنجلترا) - إف سي كوبنهاغن (الدنمارك) - الساعة 22:00

* المجموعة الثامنة:

يوفنتوس (إيطاليا) - مكابي حيفا - الساعة 22:00

بنفيكا (البرتغال) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - الساعة 22:00.

 

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