دوري المحترفين : حصاد الجولة الثالثة ومباريات الجولة الرابعة

الوكيل الإخباري

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- أنس عشاانتهت الجولة الثالثة من دوري المحترفين، حيث شهدت المستويات والنتائج بعض التحسن مقارنة بالجولتين الأولى والثانية، وإليكم أهم الشذرات والأرقام من الجولة منها:1/ انتصارات :على عكس الجولتين السابقتين، فإن الجولة الثالثة لم تشهد أي تعادل، ففاز الرمثا على الجليل بهدف نظيف، الجزيرة على الحسين إربد بأربعة أهداف دون رد، السلط على شباب العقبة بهدفين لهدف وبالنتيجة ذاتها شباب الأردن على سحاب، ومعان على البقعة بهدفين دون رد.2/ الصدارة :تقاسمت أندية السلط وشباب الأدن صدارة الترتيب بـ "7" نقاط لكل منها .3/ تحسن على المعدل التهديفي :شهدت الجولة الثالثة تسجيل "13" هدف، أكثر بهدفين من الجولة الثانية، وبـ "8" أهداف من الجولة الأولى.4/ غياب القطبين:تواصل غياب الوحدات عن البطولة وذلك بسبب سفره للسعودية للمشاركة بدور المجموعات من دوري أبطال اسيا، علما انه سيشارك لأول مرة بالجولة الرابعة أمام الجليل، كما غاب الفيصلي للسبب ذاته حيث كان من المفترض أن يواجه الوحدات بالجولة الثالثة.5/ الهداف :يتصدر يزن النعيمات ترتيب الهدافين بـ "4" أيام ، بينما يحل السوري مارديك مارديكيان ثانيا رفقة علي علوان وعمرو الشحات بهدفين لكل منهم.7/ أقوى هجوم :أقوى هجوم في البطولة حتى الآن هو هجوم الجزيرة بـ "6" أهداف، بينما لم تسجل فرق الجليل والبقعة أي هدف.8/ أقوى دفاع :لم تتلق شباك فريق الرمثا أي هدف، بينما اهتزت شباك سحاب، والحسين إربد في "5" مناسبات.كما شهدت الجولة الثالثة رحيل مدربين الأول جمال محمود والذي استقال من تدريب الرمثا وتم تعيين بلال الحام بدلا له، والثاني الروماني تيتا وتم إقالته من تدريب الحسين وتعيين أسامة القاسم خلفا له.وإليكم جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري، والتي ستطلق غدا الخميس وتقام جميع مبارياته عند الساعة العاشرة والنصف مساء:الفيصلي × معان - الخميس - على ستاد عمان الدوليالسلط × الرمثا - الجمعة -على ستاد الأمير حسين.البقعة × شباب الأردن - السبت - على ستاد الأمير محمد .سحاب× الجزيرة - الأحد - على ستاد الأمير محمد .الحسين إربد × شباب العقبة - الإثنين - على ستاد الحسن .الوحدات × الجليل - الثلاثاء - على ستاد عمان الدولي.