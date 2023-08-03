دوري المحترفين للموسم الجديد ينطلق اليوم

الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الخميس منافسات دوري المحترفين لكرة القدم للموسم الجديد 2023-2024، بإقامة مباراتين.



ويلتقي عند السابعة مساء على استاد الحسن في إربد فريقا الجليل ومعان، فيما يلتقي عند التاسعة والنصف مساء فريقا مغير السرحان والرمثا.



ويشارك في الدوري 12 فريقا هي، الفيصلي والوحدات والرمثا والحسين إربد ومعان والجليل ومغير السرحان والأهلي والسلط وشباب العقبة وشباب الأردن وسحاب.



وأنهت الفرق تحضيراتها لهذه البطولة التي فاز بلقبها الموسم الماضي فريق النادي الفيصلي.

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