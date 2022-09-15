دوري اليد ينطلق غدا بمشاركة 8 فرق

الوكيل الإخباري - تنطلق يوم غد الجمعة، منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بمشاركة فرق: الأهلي والسلط والحسين والعربي والقوقازي وكفرنجة والكتة وأم جوزة.



اضافة اعلان

وتقام غدا مباراتان، حيث يلتقي فريقا الكتة والحسين إربد عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وفي الثانية يلتقي على الصالة ذاتها فريقا أم جوزة والقوقازي عند الساعة السابعة مساء.



وتتواصل المباريات بعد غد السبت بلقاء كفرنجة مع السلط عند الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم يواجه العربي الأهلي عند الساعة السابعة مساء بالصالة ذاتها.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

