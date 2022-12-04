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الأحد، 04-12-2022 12:16 م

دور الـ16 لمونديال قطر.. موعد مباراتي اليوم الأحد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  يشهد اليوم الأحد، لعب مباراتين ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وتجمع المباراة الأولى منتخبي فرنسا وبولندا، في تمام الساعة (6:00) بتوقيت الاردن ، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، ويديرها حكم الساحة الدولي الفنزويلي خيسوس فالينزويلا.

أمام المباراة الثانية فستجمع منتخبي إنجلترا والسنغال، في تمام الساعة (10:00) بتوقيت الاردن، على استاد "البيت" بمدينة الخور، ويديرها حكم الساحة الدولي السلفادوري إيفان بارتون.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 في كأس العالم:
مباراة فرنسا وبولندا ستنقل على قناة "بي إن سبورتس ماكس 1 HD"، كما سيتم بث اللقاء على قنوات الكأس، وبالتحديد قناة الكأس إكسترا 1 HD، والكأس إكسترا 2 HD.

أما مباراة إنجلترا والسنغال فستبث على قناة "بي إن سبورتس ماكس 2 HD"، وعلى قنوات الكأس، وبالتحديد قناة الكأس إكسترا 1 HD، والكأس إكسترا 2 HD.  

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