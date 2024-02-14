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الأربعاء، 14-02-2024 03:09 م

دياز يكشف حقيقة إصابته في الدقيقة 84

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الوكيل الإخباري - أكد  نجم ريال مدريد الإسباني وصاحب هدف الانتصار على لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، براهيم دياز، أنه شعر بـ"كدمة" في الساق اليمنى غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 84، إلا أن الأمور "بسيطة".

وأوضح النجم الشاب لفريق ريال مدريد، براهيم دياز في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب ريد بول أرينا "لا أعلم طبيعة الإصابة حالياً. شعرت بكدمة، ولا أعلم طبيعتها في الوقت الحالي. سنجري مزيد من الفحوصات اليوم الأربعاء، والأمر سيكون بسيطاً".

وحول الهدف الرائع الذي سجله، أوضح: "استقبلت الكرة واستدرت بها، ولاحظت أن مدافعي لايبزيغ يخافون من ارتكاب مخالفة فتقدمت، وسددت الكرة في المرمى. هدف رائع".

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كما تحدث صاحب الـ24 عاماً عن انتصار فريقه في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي أبدى فيه ثقته بقدرة فريقه على تسجيل مزيد من الأهداف أمام أنصارهم على ملعب سانتياغو برنابيو في الإياب.


وقال في هذا الصدد "صنعنا فرصاً عديدة. وكذلك المنافس. لقد كانت مباراة جميلة، قدمنا مباراة كبيرة. سنسجل المزيد من الأهداف في الإياب".

 

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