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الإثنين، 06-11-2023 02:36 م

دياز ينقذ ليفربول من سقوط مدو أمام لوتون

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الوكيل الإخباري - أنقذ الكولومبي لويس دياز فريقه ليفربول من سقوط مدو أمام لوتون تاون المتواضع عندما أدرك له التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع الأحد ضمن المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وكان دياز يخوض مباراته الأولى مع ليفربول منذ اختطاف والديه في 28 أكتوبر الماضي.

وتم إنقاذ والدة دياز في غضون ساعات بعد اختطافها نهاية الأسبوع الماضي في بلدة بارانكاس الكولومبية الصغيرة، لكن والده لا يزال في أيدي مختطفيه الذين وعدوا بإطلاق سراحه في الساعات الأخيرة بعد اعترافهم بأنهم ارتكبوا خطأ.

وبعد تسجيله هدف التعادل لليفربول في شباك لوتون من كرة رأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد نزوله بديلا في الدقيقة 83، احتفل دياز بالكشف عن قميص كتب عليه "الحرية لوالدي".

وكان لوتون في طريقه إلى تحقيق فوزه الأول على ليفربول منذ عام 1991 عندما سجل له الجناح الهولندي البديل تاهيت تشونغ هدف التقدم في الدقيقة 80 مستغلا تمريرة من عيسى كابوري.

ورغم التعادل، تقدم ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة، متقدما بفارق

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الأهداف على أرسنال، فيما ارتفع رصيد لوتون إلى 6 نقاط في المركز الـ17.

 

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