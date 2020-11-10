ديربي النار بين الهلال والنصر بسبب بديل فيتوريا

الوكيل الإخباري _ مازالت وسائل الإعلام الأجنبية، تتحدث عن مستقبل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر، بعد التقارير التي أشارت لإقالته خلال الفترة القادمة بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق.



وكشفت تقارير أجنبية عن دخول النصر في مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي لخلافة فيتوريا، حال إقالته رسميا من تدريب الفريق الأول بالنادي، أبرزهم دان بيتريسكو المدير الفني لنادي كلوج الروماني، والذي قرر الرحيل مؤخرا عن فريقه.



وكتبت "ziare" أن اقتراب بيتريسكو من تدريب النصر، سيجعل مواجهة الهلال كديربي النار في السعودية.



وتابعت، أن النصر قدم عرضا قدره 3 ملايين يورو راتب سنوي بخلاف المكافآت من أجل الموافقة على خلافة فيتوريا خلال الفترة المقبلة.







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المصدر : ملاعب

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