ديربي النصر والهلال يخطف الأنظار بالدوري السعودي

الوكيل الإخباري - تتجه الأنظار بعد غد الإثنين إلى ملعب مرسول بارك، حيث الديربي المرتقب بين النصر والهلال في قمة المرحلة العاشرة من دوري السعودي.



وتنطلق الجولة غدا الأحد بثلاث مباريات، حيث يلعب ضمك مع الوحدة، والعدالة مع أبها، والاتفاق مع الخليج.



ويتطلع النصر يوم الإثنين إلى الحفاظ على صدارة الترتيب التي قفز إليها مستفيدا من تأجيل مباراة الشباب واتحاد جدة في المرحلة التاسعة.



ويعيش النصر أفضل أيامه مع الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للعالمي، بعد أن استطاع أن يضع يده على كل نقاط قوة وضعف الفريق.



ويسير الفريق بخطى ثابتة، حيث حقق 5 انتصارات متتالية، 4 منها في الدوري وواحدة في كأس الملك.



واللافت أن هذه الانتصارات كانت بعدد كبير من الأهداف، حيث سجل في المباريات الخمس 17 هدفا، مقابل تلقي شباكه لهدفين فقط.



ويتوقع أن يدخل جارسيا مباراة الديربي، مدعما بالقائمة الأساسية التي اعتمد عليها في المباريات الماضية، مع الدفع بأبو بكر أساسيا بعد أن كان على دكة البدلاء في مباراة العدالة بدور ال16 لكأس الملك الخميس الماضي.



على الناحية الأخرى، يعاني الهلال من غيابات كثيرة، بسبب الإصابات التي داهمت الفريق، وعلى رأسها ياسر الشهراني، سلمان الفرج، محمد العويس، جيانج هيون سو، موسى ماريجا.



وتعثر الهلال في الجولة الخامسة أمام التعاون بالخسارة (1-2) ثم بالتعادل مرتين، أمام الاتفاق بدون أهداف، والشباب 1-1.



ثم استفاق بفوز صعب على الطائي (3-2) ورغم الغيابات مع استئناف الدوري فاز على الباطن 3-1، ثم تجاوز الاتفاق برباعية نظيفة في دور ال16 لكأس الملك.



الهلال يحتل المركز الثالث ب20 نقطة، من 9 مباريات.



ويتوقع أن يجري رامون دياز المدير الفني للفريق بعض التعديلات على خط الهجوم، بالاعتماد على ميشايل داليجادو أساسيا بعد تألقه في مباراة الكأس.



اختبار قوي



وفي مباراة ثانية، سيكون اتحاد جدة أمام اختبار قوي، عندما يستضيف التعاون، خاصة أن الفريق خارج للتو من مباراة صعبة أمام الشباب في كأس الملك، لكنه استطاع أن يحسمها بركلات الترجيح وقد يكون لها دافع معنوي للاعبين.



الاتحاد يحتل المركز ب18 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الشباب.



بينما لن يكون التعاون صيدا سهلا، فالفريق ودع كأس الملك، بعد الخسارة من أبها (3-4)، لكنه في الدوري يحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 9 مباريات.



وفي بقية المباريات يلعب الفتح مع الشباب، في مباراة سيحاول فيها الفريق أن يحافظ على انتصاراته بالمسابقة، خاصة بعد أن ودع كأس الملك، ويلتقي الباطن مع الرائد، والفيحاء مع الطائي.



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