ديربي ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

الوكيل الإخباري - يخوض فريق ريال مدريد الإسباني، مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف جاره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023.



الريال ضد أتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من كأس ملك إسبانيا.



ونجح ريال مدريد في التأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه المثير على مضيفه فريق فياريال، بنتيجة 3 - 2، في اللقاء الذى جمعهما على ملعب "لاسيراميكا" معقل "الغواصات الصفراء"، ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة.

فيما حجز أتلتيكو مدريد مقعده في هذا الدور على حساب نظيره ليفانتي بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.



ويدخل ريال مدريد مواجهة الليلة، بعدما حقق مؤخرا فوزا مستحقا على حساب نظيره أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023-2022.



ويعانى ريال مدريد على صعيد بطولة كأس ملك إسبانيا في السنوات الأخيرة، حيث لم يحقق الفريق الملكى اللقب منذ 2014 عندما انتصر على برشلونة في المواجهة النهائية.



وودع ريال مدريد كأس إسبانيا الموسم الماضي من ربع النهائي بالهزيمة من أتلتيك بيلباو بهدف في الوقت القاتل.



ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني ووصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 2 وخسارة مثلهما وتسجيل 38 هدفاً وتلقي 16.

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة