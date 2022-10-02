ديربي ناري بين مان سيتي ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق مانشستر سيتي جاره مان يونايتد الرابعة عصر اليوم الأحد، في ديربي ناري على ملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.



مان سيتي ضد مان يونايتد



يدخل مانشستر سيتي، مباراة اليوم ضد مان يونايتد، وهو يملك فى بنك رصيده 17 نقطة، فيما يمتلك مانشستر يونايتد 15 نقطة.



يتطلع فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه المخضرم بيب جوارديولا، إلى تحقيق الفوز على اليونايتد من أجل الإستمرار في ملاحقة الجانرز في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، في رحلة الحفاظ على اللقب.



وخاض مانشستر سيتي، 7 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقسمين ما بين 4 إنتصارات وتعادلين.



ويملك فريق مانشستر سيتي، سلاحًا فتاكًا في الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي، وهو القاطرة النرويجية إيرلينج هالاند الذي يعول عليه بيب جوارديولا في هجوم السيتيزنز لتدمير شباك المنافسين.



خاض النرويجي إيرلينج هالاند، 7 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي، وأحرز 11 هدفًا يعتلي بهم قائمة هدافي مسابقة البريميرليج، وقدم تمريرة حاسمة.



ويتسلح مان سيتي، بعدد من أبرز العناصر بالإضافة إلي هالاند، وهم كيفين دي بروين وفيل فودين ورياض محرز وجاك جريليش وجواو كانسيلو وبيرناردو سيلفا ورودري وكايل والكر.



في المقابل، يطمع مانشستر يونايتد في مواصلة الإنتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي أمام مان سيتي، وإنتزاع الثلاث نقاط وإقتحام المربع الذهبي لمسابقة البريميرليج.



لعب مانشستر يونايتد، تحت قيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، 7 مباريات في الدوري الإنجليزي، مقسمين ما بين 4 إنتصارات وخسارتين.



يملك مانشستر يونايتد، عدد من الأسلحة الهجومية القوية في مباراته الليلة ضد مان سيتي، وهي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم غيابه عن التشكيل الأساسي للشياطين الحمر خلال المباريات الأخيرة، وهناك جادون سانشو وماركوس راشفورد والبرازيلي أنتوني ومارسيال.

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