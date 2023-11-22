الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بصاروخي بركان .. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود العدو

مستشار هنية: دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الهدنة

تحويل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الى البنوك غداً الخميس

هل سيتم إطلاق سراح الأسيرة "إسراء الجعابيص"؟

مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

صحفي إسرائيلي يفجر مفاجأة حول أعداد قتلى وجرحى جيش الاحتلال

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً

حماس: معظم من سيطلق سراحهم يحملون جنسيات أجنبية

الملك يغادر إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري

الخارجية الإماراتية ترحب بإعلان اتفاق الهدنة

عاجل

مستشار هنية: دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الهدنة

الأربعاء، 22-11-2023 03:09 م

ديشامب: أبذل قصارى جهدي لحماية مبابي

1120232282959649014575


الوكيل الإخباري - فسر ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، قراره تجاه كيليان مبابي قائد الديوك، خلال مواجهة اليونان، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

اضافة اعلان


وضع مدرب فرنسا مبابي على مقاعد البدلاء، ودفع به في منتصف الشوط الثاني، أثناء تقدم اليونان 2-1، قبل أن يتعادل الديوك (2-2) بتسديدة قوية من لاعب الوسط، يوسف فوفانا.

وسُئل ديشامب عن قراره باستبعاد كيليان من التشكيل الأساسي، ليجيب: "كان قراري جزءًا من حديثي مع مبابي ولاعبين آخرين".

وأضاف: "أبذل قصارى جهدي لحماية مبابي، واللاعبين المشاركين في مباريات أنديتهم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، لأننا سنعود إلى فرنسا في الخامسة فجر الأربعاء".

وأشار: "لا ننسى أيضًا أن بعض اللاعبين تنتظر مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، لذلك كان يجب الحذر وعدم المخاطرة، لتفادي الإصابات".

في سياق آخر، بدا المدير الفني لمنتخب فرنسا راضيًا عن نتائج الفريق على مدار العام الجاري 2023، مؤكدًا أن اللاعبين تخطوا تحديًا كبيرًا بعد خسارة نهائي كأس العالم 2022.

وأتم ديشامب تصريحاته: "جاهزون لخوض منافسات يورو 2024، ويبقى الأهم أن يحافظ منتخب فرنسا على قوته مهما تغير اللاعبون".

يذكر أن منتخب فرنسا تأهل لبطولة يورو 2024 بتصدره المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة بعد 7 انتصارات متتالية وتعادل وحيد أمام اليونان.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120232285841580838788

هولندا تضرب بقوة في ختام تصفيات يورو 2024

1120232282215463398781

ألمانيا تنهي عام 2023 بهزائم تاريخية

1120232275928826657400

إنتر ميامي يرد على تركي آل الشيخ.. ويفجر مفاجأة بشأن ميسي ورونالدو

1120232275557557930318

غريزمان يعزز رقمه القياسي مع الديوك

112023227445672464795

أزمة برشلونة الاقتصادية مستمرة.. وناد إنجليزي يقدم الحل

1120232272717974537316

فاران يفضل الكالتشيو على الدوري السعودي

أخبار متعلقة
11202321121113881796333

تصفيات يورو 2024.. فرنسا تحل ضيفاً ثقيلاً على اليونان

1120231965119268312043

مبابي يقود فرنسا لتحقيق أكبر فوز في تاريخها

112023147279474427033

مبابي وضحية الطوبة أبطال جولة الدوري الفرنسي

102023261282410084829

أول تعليق رسمي من برشلونة على التغريدة المهينة

1020232610947922459753

هالاند يقود السيتي للفوز على يانغ بويز بأبطال أوروبا

1020232691432978876170

سان جيرمان يفتك بميلان وينتزع الصدارة