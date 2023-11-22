ديشامب: أبذل قصارى جهدي لحماية مبابي

الوكيل الإخباري - فسر ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، قراره تجاه كيليان مبابي قائد الديوك، خلال مواجهة اليونان، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

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وضع مدرب فرنسا مبابي على مقاعد البدلاء، ودفع به في منتصف الشوط الثاني، أثناء تقدم اليونان 2-1، قبل أن يتعادل الديوك (2-2) بتسديدة قوية من لاعب الوسط، يوسف فوفانا.



وسُئل ديشامب عن قراره باستبعاد كيليان من التشكيل الأساسي، ليجيب: "كان قراري جزءًا من حديثي مع مبابي ولاعبين آخرين".



وأضاف: "أبذل قصارى جهدي لحماية مبابي، واللاعبين المشاركين في مباريات أنديتهم اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، لأننا سنعود إلى فرنسا في الخامسة فجر الأربعاء".



وأشار: "لا ننسى أيضًا أن بعض اللاعبين تنتظر مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل، لذلك كان يجب الحذر وعدم المخاطرة، لتفادي الإصابات".



في سياق آخر، بدا المدير الفني لمنتخب فرنسا راضيًا عن نتائج الفريق على مدار العام الجاري 2023، مؤكدًا أن اللاعبين تخطوا تحديًا كبيرًا بعد خسارة نهائي كأس العالم 2022.



وأتم ديشامب تصريحاته: "جاهزون لخوض منافسات يورو 2024، ويبقى الأهم أن يحافظ منتخب فرنسا على قوته مهما تغير اللاعبون".



يذكر أن منتخب فرنسا تأهل لبطولة يورو 2024 بتصدره المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة بعد 7 انتصارات متتالية وتعادل وحيد أمام اليونان.

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