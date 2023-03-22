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الأربعاء، 22-03-2023 04:42 م

ديشامب يحدد موقفه من مشاركة مبابي في الأولمبياد

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الوكيل الإخباري - كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن موقفه بشأن إمكانية مشاركة كيليان مبابي القائد الجديد للديوك، في أولمبياد 2024.

وصرح ديشامب في مقابلة عبر قناة فرانس 3 "رغبة مبابي في المشاركة بهذا الحدث وأن يكون ضمن المغامرة، أراه مؤشرا جيدا وإيجابيا".

وتستضيف باريس، أولمبياد 2024 التي ستقام في صيف العام المقبل بعد أسابيع قليلة من انتهاء كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وأشار مدرب الديوك في سياق آخر، إلى أن اختيار مبابي قائدا جديدا لمنتخب فرنسا، قرار طبيعي ومنطقي.

وقال ديشامب "مبابي يملك كل المقومات ليكون قائدا لمنتخب فرنسا، فهو جاهز لتحمل المسئولية كاملة، ولا يبدو الأمر كأنه بدلة واسعة عليه".

ولفت إلى أنه حسم القرار بعد مشاورات وتنسيق بين مبابي وأنطوان جريزمان، الذي سيكون القائد الثاني، وله أدوار قيادية مهمة داخل الفريق.

وأتم "القرار لا يعني انتزاع شارة القيادة من جريزمان ومنحها إلى مبابي، ولم يكن الأمر صداعًا بالنسبة لي، بل قرار اتخذته بناء على عدة معايير".

ويستعد مبابي (24 عامًا) لظهوره الأول كقائد لمنتخب فرنسا في مباراة هولندا، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

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