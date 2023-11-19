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الأحد، 19-11-2023 02:18 م

ديشامب يصدم سان جيرمان

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الوكيل الإخباري -  وجه ديديه ديشامب، مدرب فرنسا، صدمة لباريس سان جيرمان عقب الفوز الكاسح على جبل طارق (14-0)، مساء السبت، في تصفيات يورو 2024.

وصرح ديشامب عبر قناة "TF1" الفرنسية: "إنها أمسية مثالية باستثناء إصابة وارن زاير إيمري، لحسن الحظ أنها ليست خطيرة للغاية".

وأضاف مدرب الديوك: "كان من الممكن أن تكون الإصابة أكثر خطورة، الاختبارات الأولية مطمئنة، ولكنه يعاني من التواء شديد جدا".


وأصيب زاير إيمري  في كاحل القدم اليمنى بعد مرور 19 دقيقة من مباراة جبل طارق، لتفسد فرحته بالظهور الأول بقميص الديوك.

وغادر وارن زاير إيمري صاحب ال17 عاما الملعب بعد تسجيله الهدف الثالث، ليشارك مكانه زميله، يوسف فوفانا.

ويعد زاير إيمري من الركائز الأساسية في بي إس جي منذ بداية الموسم الجاري، كما يرتدي شارة قيادة منتخب فرنسا للشباب رغم ظهوره الأول في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وواصل الديوك مسيرتهم القوية، ليحققوا العلامة الكاملة بفوز سابع على التوالي، ليتربعوا على قمة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، أما منتخب جبل طارق فقد نال خسارته السابعة على التوالي، ليقبع في ذيل الترتيب دون رصيد.

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