الإثنين 10-07-2023
الوكيل الاخباري

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي اليوم الاثنين

مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد - أسماء

ايعاز عاجل من وزير التربية والتعليم - وثيقة

ضبط 18 تاجرا ومروجا للمخدرات في 9 قضايا نوعية

اصابة بحادث تدهور في ابو نصير

العبداللات: إطلاق مشاورات مع المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

وفد اقتصادي يزور فلسطين لتعزيز التجارة والاستثمار

تحذير أمني إلى مستخدمي تطبيق واتساب في الاردن

طلبة توجيهي علمي: مستوى أسئلة امتحان الرياضيات من متوسط إلى صعب

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين، 10-07-2023 02:25 م

ديفيد بيكهام يحضر لاستقبال ميسي في إنتر ميامي

720231093532700860481


الوكيل الإخباري - يواصل ديفيد بيكهام المالك المشارك في نادي إنتر ميامي الأمريكي تحضيرات وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر تقديم ميسي كلاعب جديد في إنتر ميامي يوم الأحد المقبل، وقبل ذلك، تم تصوير بيكهام وهو يشارك في رسم لوحة جدارية ضخمة لحامل الكرة الذهبية 7 مرات، على جانب أحد المباني في ميامي.

ونشرت فيكتوريا بيكهام زوجة نجم ريال مدريد السابق، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" لزوجها وهو يقوم بتلوين أسنان ميسي، وكتبت: "أعتقد أن ديفيد قام بعمل جيد حقا في رسم ميسي هنا في ميامي".

اضافة اعلان


وأضافت: "انظروا، اللوحة ضخمة حقا، ألا يوجد شيء لا يستطيع ديفيد بيكهام فعله؟ إنه هناك يرسم بعيدا، أنا منبهرة".

ووافق ميسي البالغ 36 عاما على الانضمام إلى إنتر ميامي بعد خروجه من باريس سان جيرمان نهاية يونيو الماضي، وتحدثت وسائل الإعلام عن توقيعه عقدا لمدة عامين ونصف مع النادي الأمريكي الذي تفوق على الهلال السعودي وبرشلونة في سباق التعاقد مع قائد منتخب الأرجنتين.


ويقضي ميسي حاليا إجازة مع عائلته، حيث من المنتظر أن يستهل مشواره مع نادي إنتر ميامي يوم 21 يوليو الحالي، في مباراته ضد فريق كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوري.


بينما يتوقع أن يلعب "البرغوث" مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) يوم 20 أغسطس المقبل، ضد فريق تشارلوت.

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
720231010449762680172

وفاة مضر المجذوب أحد رموز السلة الأردنية

7202310102445630433323

خطوة من بوجبا صوب الاتحاد.. والنادي يغريه ب100 مليون

7202310111730168661271

اجتماع حاسم بين أنشيلوتي وبيريز قبل بداية الموسم

72023101284627251738

ريال مدريد يجهز صفقته الجديدة للكلاسيكو

720231010317520443163

محمد صلاح ينشر مجموعة من الصور لاهتماماته أثناء إجازته

720231093250690153942

الأردن يحقق 11 ميدالية بدورة الجزائر

أخبار متعلقة
62023229235344884325

ظهور ميسي الأول مع إنتر ميامي يشعل أسعار تذاكر المباراة

6202320105142555816647

إزاحة الستار عن تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي

620231794644470038238

ميسي يكشف سبب عدم اعتزاله بعد مونديال 2022

6202314122119688255571

من هم أبرز زملاء ليونيل ميسي في إنتر ميامي؟

6202311134130992092744

إنتر ميامي يواصل السقوط قبل استقبال ميسي

620231113150560442046

ميسي سيصبح خامس أعلى رياضي أجرا في أميركا