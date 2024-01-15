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الإثنين، 15-01-2024 04:52 م

ديكو يحسم مستقبل تشافي مع برشلونة

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الوكيل الإخباري - أبدى ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، غضبه من التساؤلات التي دارت منذ الأمس، بشأن مستقبل مدرب الفريق تشافي هيرنانديز بعد خسارة نهائي السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

وتعرض برشلونة لهزيمة كبيرة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بأربعة أهداف مقابل هدف، في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك"، في البطولة التي استضافتها السعودية.

وتناثرت الكثير من التكهنات بشأن مستقبل تشافي مع برشلونة، خاصة في ظل سوء نتائج الفريق تحت قيادته هذا الموسم، في مختلف البطولات.

وقال ديكو في تصريحات أبرزتها الصحافة الإسبانية، عندما سُئل عما إذا كان مستقبل تشافي في خطر: "هذا السؤال ليس له أي معنى".

وأضاف: "تشافي لا يزال يحظى بثقة الرئيس خوان لابورتا والإدارة الرياضية، هذه الهزيمة لن تغير أي شيء".

وتابع: "لم نتمكن من مواجهة ريال مدريد بفينيسيوس ورودريغو في العمق، لديهم لاعبون جيدون، كان لدينا شعور بأننا نستطيع التحسن عندما أصبحت النتيجة 2-1، ولكن مع 3-1 لحق بنا الكثير من الضرر".

واستطرد: "لقد كان لقبًا أردنا الفوز به وهذه الهزيمة 4-1 كانت قاسية، لكننا لم نتمكن من القتال، يجب أن نمضي قدمًا ونفكر الآن في الكأس، هناك مباراة يوم الخميس أمام سالامانكا، لا يوجد شيء آخر يمكن القيام به سوى العمل".

وستزيد الخسارة من الضغط الواقع على تشافي الذي يتعرض لضغوط وانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام غير الراضية عن مستوى الفريق.

ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن جيرونا المتصدر، وسبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وقال تشافي للصحفيين: "لم نظهر بالمستوى المطلوب في مباراة كهذه، لعبنا مباراتنا الأسوأ. لم نشعر بالارتياح في أي وقت. ألحق ريال مدريد الضرر بنا من خلال الهجمات المرتدة، أعتذر للجماهير؛ لأنه كان من الصعب علينا المنافسة وأظهرنا أسوأ جانب لدينا".

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