ديكو يعارض رحيل نجم برشلونة

الوكيل الإخباري - يخطط نادي برشلونة للتضحية بأحد لاعبيه البارزين في الصيف المقبل، لحل الأزمة الاقتصادية التي تمنع البارسا من ضم لاعبين جدد.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، رحل عثمان ديمبلي عن هجوم برشلونة في الصيف الماضي على عكس رغبة الإدارة، وعندما احتاج البارسا لرحيل لاعب آخر، حافظ ديكو المدير الرياضي على بقاء رافينيا.



وفي المقابل، رحل أنسو فاتي عن هجوم برشلونة على سبيل الإعارة.





وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة في حاجة لتضحيات جديدة في الصيف المقبل، حيث سيكون النادي مجبرا على بيع لاعب بارز في الدفاع وآخر بالهجوم.



وكانت العديد من التقارير تشير إلى رافينيا هو الاسم الأقرب للرحيل في الصيف، بسبب وجود اهتمام كبير بضمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه مطلوب بشدة في السعودية.



لكن، كشفت "سبورت" أن ديكو يعارض فكرة بيع رافينيا في الصيف المقبل، وسيحاول إبعاده عن قائمة المعروضين للبيع، كما أنه لن يستمع إلى العروض القادمة من أجله.



وأوضحت أن رغبة رافينيا هي البقاء مع برشلونة، وبالتالي لن يرحل إلا إذا جاء قرار من الإدارة العليا في النادي الكتالوني بالاستغناء عنه.

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