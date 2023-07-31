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الإثنين، 31-07-2023 12:36 م

ديمبلي يوافق على عرض سان جيرمان

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الوكيل الإخباري - وافق الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، على الانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وينتهي تعاقد ديمبلي (26 عاما) مع النادي الكتالوني في صيف 2024، ويرتبط بشرط جزائي قيمته 50 مليون يورو، يتضاعف إلى 100 مليون يورو بحلول الأول من آب/أغسطس المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قال ديمبلي نعم لعرض باريس سان جيرمان.. ومنح الضوء الأخضر للصفقة".

وأضاف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "اتفق باريس سان جيرمان شفهيا مع وكيل نجم برشلونة على شروط عقد ديمبلي لمدة 5 سنوات".

واختتم: "أرسل باريس خطابًا رسميًا لإبلاغ برشلونة بأنه سيفعل الشرط الجزائي، ويحاول الآن حسم الصفقة بأفضل طريقة، حيث يعتمد الأمر على التوقيت".

وكان نيمار قد رحل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2017، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده (222 مليون يورو).

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