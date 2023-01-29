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الأحد، 29-01-2023 03:24 م

ديوكوفيتش يستعيد كبرياءه في أستراليا ويشارك نادال عرشه

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الوكيل الإخباري - توج النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب أستراليا المفتوحة للمرة العاشرة في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد التفوق في المباراة النهائية على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، اليوم الأحد.
 
وحسم ديوكوفيتش المباراة بثلاث مجموعات دون رد بواقع (6-3) و(7-6) و(7-6) في غضون ساعتين و56 دقيقة، ليعادل بالتالي رقم الإسباني رافائيل نادال كأكثر اللاعبين فوزا ببطولات الجراند سلام في التاريخ برصيد 22 لقبا، ويضمن العودة لصدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر غدا الإثنين.
 
عانى تسيتسيباس مبكرا على شوط إرساله الأول بارتكاب 3 أخطاء، ليتحصل ديوكوفيتش على نقطتين للكسر، وأنقذ اليوناني الفرصة الأولى بإرسال قوي، بينما أهدر الصربي الثانية بخطأ مباشر، ليعدل تسيتسيباس النتيجة (1-1).
 
واستمر ضغط ديوكوفيتش على تسيتسيباس من الخط الخلفي وإجباره على ارتكاب الأخطاء، ليتحصل على فرصة أخرى للكسر في الشوط الرابع، ليتحصل على الكسر بعد خطأ مزدوج من اليوناني، ليتقدم الصربي (3-1).
 
وأظهر ديوكوفيتش راحة كبيرة على شوط إرساله، فلم يفقد سوى 3 نقاط في أول 3 أشواط، ليعزز تقدمه (4-1).

ونجح كل لاعب في المحافظة على شوط إرساله بعدها، ليحسم ديوكوفيتش المجموعة الأولى دون معاناة بنتيجة (6-3) في غضون 36 دقيقة.
 
وأتت انطلاقة المجموعة الثانية بصورة هادئة، بارتفاع مستوى تستسيباس في التبادلات من الخط الخلفي مع محافظة كل لاعب على شوط إرساله بسهولة، ليتعادلا (3-3).

 
وارتفعت الثقة أكثر وأكثر عند اليوناني، وظهر ذلك في ضرباته القوية من الخط الخلفي، وزيادة فاعلية إرساله الأول مع تراجع مستوى ديوكوفيتش بعض الشيء وزياردة ارتكابه الأخطاء وتوتره في النصف الثاني من المجموعة، ليتقدم تسيتسيباس (5-4).
 
وتواصل انخفاض مستوى ديوكوفيتش بارتكاب خطأ سهل بتسديدة بمحاذاة الخط، ليمنح تسيتسيباس فرصة للكسر وحسم المجموعة في الشوط العاشر، ولكن أنقذها الصربي بضربة قاضية من الخط الخلفي، ليعدل النتيجة (5-5).

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ومع الوصول لشوط كسر التعادل، عانى الثنائي من ضعف المستوى على الإرسال بخسارة 3 نقاط لكل لاعب في البداية على إرساله، ولكن تواصلت أخطاء اليوناني مع صمود ديوكوفيتش بصورة أكبر من الخط الخلفي، ليتحصل الصربي على فرصتين لحسم المجموعة، وترجم الفرصة الأولى بإرسال أول مميز، ليحسم المجموعة الثانية (7-6) في غضون 70 دقيقة.
 
وبدأ تسيتسيباس المجموعة الثالثة بقوة، بالتحصل على نقطتين لكسر إرسال ديوكوفيتش في الشوط الأول، ونجح في الكسر من الفرصة الثانية بعد خطأ من الصربي، ليتقدم اليوناني (1-0).
 
وتحصل ديوكوفيتش في الشوط التالي على فرصة مباشرة لرد الكسر، ولكن أنقذها تسيتسيباس بصعود مميز على الشبكة، وتفوق الصربي من الخط الخلفي وتحصل على فرصة أخرى بتسديدة مميزة بمحاذاة الخط، نجح في ترجمتها هذه المرة بخطأ من اليوناني، ليعدل النتيجة (1-1).

وحافظ كل لاعب على شوط الإرسال دون مواجهة أي معاناة تذكر، مع ارتياح أكبر لديوكوفيتش في ظل التفوق في النتيجة، ليتقدم الصربي (5-4).
 
ووصلت المجموعة الثالثة من جديد إلى شوط كسر التعادل، ولكن بدأه اليوناني بصورة باهتة للغاية ليتأخر (5-0) في النقاط، واستغل ديوكوفيتش الفرصة وحسم المجموعة واللقاء لصالحه في نهاية المطاف.

 

 

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