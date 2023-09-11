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الإثنين، 11-09-2023 04:05 م

ديوكوفيتش يعلن موقفه من كأس ديفيز

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الوكيل الإخباري - أكد نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش، عقب تتويجه ببطولة أمريكا المفتوحة، أنه سيمكث في فالنسيا (إسبانيا) لمدة أسبوع لتمثيل صربيا في كأس ديفيز.

وقال الصربي البالغ من العمر 36 عاما: "سنراكم في فالنسيا في غضون يومين أو 3 أيام لأنني سأذهب للعب لصربيا"، وذلك ردا على سؤال لقناة (تي في إي).

ومن المقرر أن تقام منافسات دور المجموعات بنهائيات كأس ديفيز بين المجموعات في الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر/أيلول في فالنسيا (إسبانيا)، وبولونيا (إيطاليا)، ومانشستر (إنجلترا) وسبليت (كرواتيا). وفي الفترة بين 21 إلى 26 من نوفمبر/تشرين ثان ستنافس أفضل 8 فرق على اللقب في مالاجا (إسبانيا).

وتنافس صربيا ضمن المجموعة الثالثة، وستواجه إسبانيا وكوريا الجنوبية والتشيك في فالنسيا.

واحتل ديوكوفيتش اليوم الإثنين صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، متنزعا المركز الأول من الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز الذي تراجع للوصافة بعدما سقط في نصف نهائي أمريكا المفتوحة ولن ينافس مع الفريق الإسباني في فالنسيا لأنه يحتاج للراحة.

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