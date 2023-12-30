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السبت، 30-12-2023 12:18 م

ديوكوفيتش يهزم ميسي في معركة 2023

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الوكيل الإخباري - تمكن لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش من هزيمة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، في معركة خاصة خلال 2023.

وجرى اختيار ديوكوفيتش، ولاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، كأفضل رياضيين لعام 2023، من قبل صحيفة ليكيب الفرنسية.

ويحل النجم الصربي في 2023، محل ليونيل ميسي، الذي نال جائزة أفضل رياضي لعام 2022.

وهذه هي المرة الثانية، وبعد عامين من الأولى، التي يظهر فيها ديوكوفيتش على غلاف الصحيفة الفرنسية بمناسبة التكريم الذي بدأ عام 1975.

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وبات نوفاك قريبا من الإسباني رافائيل نادال، الذي فاز بهذا التكريم في أعوام 2010 و2013 و2017 و2019.


وفي حالة بايلز، فقد تم اختيارها بالفعل كأفضل رياضية في أعوام 2016 و2018 و2019 بجانب 2023.


وقال نوفاك على صفحات ليكيب في ختام عام تميز بألقابه السبعة، 3 منها في البطولات الأربع الكبرى والماسترز "أريد أن أصبح أفضل وأفضل".


وفي 2023، تفوق ديوكوفيتش على السباح الفرنسي ليون مارشان بفارق كبير في تصويت ليكيب، مما ترك السائق الهولندي ماكس فيرستابين في المركز الثالث.


ويأتي التنس على رأس القائمة للعام الثالث على التوالي، حيث كانت الفائزة في النسخة الماضية، هي البولندية إيجا سواتيك.


وقالت بايلز، التي تحل محل سواتيك وتفوقت في التصويت على ميكايلا شيفرين والسباحة كاتي ليديكي "أنا سعيدة لأنني كنت قدوة".


وتابعت "لقد قدمت دليلا على أن رياضتنا يمكن أن ترقى إلى مستوى أعلى، ولدي انطباع بأنني غيرت الأمور".  

 

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