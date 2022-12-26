دي بروين: هالاند بإمكانه تسجيل 800 هدف بشرط واحد

الوكيل الإخباري - يعتقد الدولي البلجيكي، كيفين دي بروين، أن زميله في مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، قادر على الوصول إلى 800 هدف في مسيرته الكروية بشرط واحد فقط.



هالاند، الذي انضم إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند انفجر تهديفيًا هذا الموسم، سجل 24 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 19 مباراة فقط بمختلف المسابقات.



وقال دي بروين في تصريحات عبر شبكة “بي سوكر”: “هالاند لديه بالفعل حوالي 200 هدف، لذا يُمكنه على الأرجح تسجيل 700 أو 800 هدف، إذا حافظ على لياقته، وواصل فعل الأشياء التي يقوم بها”.



ورفض دي بروين المُقارنة بين روميلو لوكاكو وسيرجيو أجويرو وقال: “من الصعب للغاية المُقارنة؛ لأنهم جميعًا مختلفون تمامًا”.



وأضاف “كلاهما سجل 300 أو 400 هدف.. هالاند مهووس جدًا بالأهداف، لدرجة أنه ربما يمكنه تجاوز ذلك”.



وأنهى: “هالاند لا يزال صبيًا صغيرًا، يستمتع بحياته، ويأخذ كرة القدم على محمل الجد.. هو يحب حقًا تسجّيل الأهداف، لذا أعتقد أن هذا هو الشيء الأكثر تميزًا لديه”.

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