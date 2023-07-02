دي خيا على طاولة عملاق سعودي

الوكيل الإخباري - بات الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، هدفا بارزا لأحد الأندية السعودية الكبرى.



وانتهى عقد دي خيا مع الشياطين الحمر، في شهر يونيو/حزيران المنصرم، لكن المفاوضات مستمرة بين الطرفين بشأن التجديد.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يسعى النصر السعودي للحصول على توقيع دي خيا مجانا.



وأشارت إلى أن دي خيا سيحصل في النصر على 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، للعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وأوضحت أن رغبة الحارس الإسباني حتى الآن ما تزال البقاء في مانشستر يونايتد، إذا تم التوصل إلى حل وسط حول الشروط الشخصية للعقد الجديد.



وكان مانشستر يونايتد قرر خفض راتب دي خيا في العقد الجديد، بالإضافة إلى تحديد جزء من الأجر بناء على عدد المشاركات بالموسم المقبل.



ولم يرد دي خيا على عرض مانشستر يونايتد حتى الآن، كما أن إدارة الشياطين الحمر تسعى للتعاقد مع حارس آخر حتى لو قرر الإسباني تمديد عقده.



وذكرت أن مانشستر يونايتد سيصبح في ورطة إذا قرر دي خيا الرحيل، لأن النادي سيضطر للبحث عن حارسين جيدين بميزانية محدودة.

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