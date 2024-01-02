دي خيا يدرس قرارا صادما

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد السابق، تلقى عروضا من أندية في النصف الأسفل من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما قد يتخذ قرارا صادما بشأن مستقبله.



وما يزال الحارس البالغ من العمر 33 عاما، دون فريق، بعد فشله في الاتفاق على عقد جديد مخفض مع مانشستر يونايتد، الصيف الماضي.



وتعاقد مانشستر يونايتد مع أندريه أونانا من إنتر ميلان كبديل لدي خيا.



وأشار موقع "ذا أتلتيك" إلى أن دي خيا تلقى عروضا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يذكر اسمها.



وأفاد الموقع أن دي خيا تلقى العديد من العروض والاستفسارات، من فرق أوروبية كبيرة، إضافة لفرق النصف السفلي في البريميرليج، لكن الحارس متردد بشأن اللعب مع أندية صغيرة في إنجلترا، كما أن فكرة خلافة أونانا في إنتر ميلان لا تعجبه.



وتابع "ذا أتليتيك" أن دي خيا يدرس الاعتزال خصوصا أنه "يستمتع بحياته بعيدا عن كرة القدم الاحترافية" بعد "سنوات تحت المجهر والضغط الشديد في يونايتد".

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