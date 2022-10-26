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الأربعاء، 26-10-2022 01:41 م

دي ماريا: أحلم بالعودة لهذا الفريق

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الوكيل الإخباري -  أكد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم يوفنتوس، عن حلمه بالعودة لناديه الأصلي روزاريو سنترال، خلال الفترة المقبل.

وانتقل دي ماريا (34 عاما) لصفوف يوفنتوس، مطلع الموسم الجاري، قادما من باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.

وقال دي ماريا، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا على "فيسبوك": "حلمي الكبير هو العودة لروزاريو سنترال، إنه حلمي منذ وقت طويل، صحيح أنه ليس بالأمر السهل، ولكني سأحبه".

وختم: "اللاعبون في الأرجنتين يحلمون بالمستقبل في أوروبا، بينما أحلم بالعودة إلى روزاريو سنترال".

وينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس، بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يتيح التجديد لموسم إضافي حال اتفاق الطرفين.

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