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الأربعاء، 21-06-2023 12:45 م

دي ماريا يضحي بفرصة اللعب مع ميسي

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الوكيل الإخباري - اقترب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم يوفنتوس السابق من الاستقرار على ناديه الجديد.

ورحل دي ماريا عن صفوف يوفنتوس عقب نهاية عقده بختام منافسات الموسم الجاري.

وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن بنفيكا هو الأقرب للحصول على خدمات دي ماريا.

وكتب رومانو عبر حسابه على تويتر: "بنفيكا يقترب من حسم صفقة أنخيل دي ماريا، عودة بطل العالم لفريقه الأول في أوروبا باتت وشيكة".

وأضاف: "المفاوضات الآن في مراحلها النهائية، فقط يتبقى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة قبل توقيع العقود".

وتابع: "تم الاتفاق على توقيع عقد لمدة موسم واحد فقط، حتى صيف 2024".

وختم: "دي ماريا سيعود لبنفيكا، رغم أنه تلقى عرضا من إنتر ميامي، للعب إلى جانب صديقه ليونيل ميسي".

ولعب دي ماريا بألوان بنفيكا لمدة 3 أعوام من 2007 حتى 2010، وخاض 121 مباراة، حيث سجل 15 هدفا وصنع 28 آخرين.

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