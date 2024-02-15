دي يونج يعاند برشلونة بقرار مفاجئ

الوكيل الإخباري - سلط تقرير صحفي، اليوم الخميس، إسباني الضوء على قرار مفاجئ من الهولندي فرينكي دي يونج، نجم برشلونة.



وقدمت إدارة برشلونة عرضا لدي يونج من أجل تجديد عقده، وإذا لم يوافق عليه فسيتم التحرك لبيعه في ظل اهتمام العديد من كبار أندية أوروبا بضمه.



وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الهولندي ليس مستعدا للمساس بعقده الحالي مع برشلونة والذي ينتهي في صيف 2026، ولن يقبل الضغوط من أجل الرحيل في الوقت الحالي".



وأضافت الصحيفة: "دي يونج لا يريد الرحيل ولا يريد التجديد، وهو الموقف الذي اتخذه بالفعل في صيف 2022، عندما رفض الذهاب لمانشستر يونايتد".



وأشار التقرير، إلى أن دي يونج سئم من فتح هذا الملف دائما حين يمر برشلونة بأزمة رياضية كبيرة، بدلا من التركيز على محاولة إنقاذ الموسم.



يذكر أن دي يونج جذب أنظار أندية باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، وتشيلسي، لكن برشلونة سيطلب مقابلا ماديا كبيرا لبيعه.

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