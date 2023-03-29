دي يونج يفجر أزمة لتشافي قبل الكلاسيكو

الوكيل الإخباري - يشعر الجهاز الفني لنادي برشلونة، بالحيرة تجاه إمكانية إشراك فرينكي دي يونج، نجم وسط الفريق، أمام ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو.



ويستقبل برشلونة، نظيره ريال مدريد، الأربعاء 5 أبريل/نيسان المقبل، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المدرب تشافي ومساعديه يثقون في إمكانية الاعتماد على دي يونج بصورة طبيعية أمام ريال مدريد.



ويرى تشافي إن إصابة دي يونج، في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، ليست خطيرة.



ورغم ذلك، يخشى تشافي وجهازه الفني من التسرع في إشراك دي يونج، حتى لا تتفاقم الإصابة في الجزء الحاسم من الموسم.



وأشارت الصحيفة إلى أن غياب دي يونج سيكون بمثابة ضربة قوية لبرشلونة، خاصة مع تأكد غياب بيدري.



وأوضحت أن غياب الثنائي سيضع برشلونة في ورطة من ناحية التسلسل الهرمي للخروج بالكرة وتوصيلها إلى الخط الأمامي.





وإلى جانب شكوك غياب دي يونج، هناك احتمالية لغياب عثمان ديمبلي، بجانب تأكد غياب بيدري وأندرياس كريستينسن.



ملاعب

اضافة اعلان