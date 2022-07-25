ذهاب الدوري: الوحدات البطل بأفضل هجوم ودفاع والفيصلي لم يخسر

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

اختتمت مرحلة ذهاب دوري المحترفين، بإقامة مباراة الوحدات وشباب العقبة المؤجلة من الجولة الثالثة، والتي شهدت انفراد الوحدات بالصدارة بأفضل هجوم وأفضل دفاع، فيما لم يخسر الفيصلي أبدا .



موقع ملاعب رصد أهم الشذرات والأرقام من المرحلة ، ونقدمها لكم ..







1/ المربع الذهبي :





انفرد الوحدات بصدارة دوري المحترفين بـ 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الفيصلي الوصيف، ويأتي الحسين ثالثا بـ 20 نقطة، وتتقاسم فرق شباب الأردن، سحاب ومغير السرحان المركز الرابع بـ 16 نقطة .





2/ أقوى هجوم :



سجل فريق الوحدات 20 هدف، شباب الأردن 18 هدف، الفيصلي 16، والحسين إربد 15 هدف كأكثر الفرق تسجيلا، فيما لم تسجل فرق شباب العقبة، السلط وسحاب إلا 10 أهداف حتى الآن.



3/ أقوى دفاع :



لم تتلق شباك الوحدات والحسين إربد إلا 6 أهداف، فيما تلقت شباك معان 21 هدف، والجزيرة والصريح 20 هدف .









4/ الأكثر فوزا :



فاز الوحدات في 8 مباريات ، فيما لم يفز الجزيرة إلا في مباراة واحدة.





5/ الأكثر تعادلا :



تعادل شباب العقبة، السلط والحسين إربد في 5 مباريات، فيما لم تتعادل فرق الصريح، الرمثا وشباب الأردن إلا مرة واحدة حتى الآن .





6/ الأكثر خسارة :



خسر فريق الصريح 8 مباريات حتى الآن، وبفارق مباراة عن الرمثا، فيما لم يخسر الفيصلي أبدا .



7/ هداف الدوري :



صعد لاعب الصريح محمد أبو عرقوب ليشارك البرازيلي دوغلاس، مهاجم فريق شباب الأردن بصدارة هدافي الدوري بتسجيله 5 أهداف .



8 / مفارقات غريبة :



شهدت مرحلة الذهاب تسجيل شباب الأردن 18 هدف وتلقيه مثلها، وتسجيل مغير السرحان 14 هدف واستقبال العدد ذاته من الأهداف، والأمر ذاته ينطبق على سحاب والسلط حيث سجلا 10 أهداف وتلقت شباكهما 10 أهداف أيضا ، كما أن ثنائي مراكز الهبوط الجزيرة والصريح يمتلكان 7 نقاط وسجلا 13 هدف وتلقت شباكهما 20 هدف .





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المصدر : ملاعب