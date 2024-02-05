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الإثنين، 05-02-2024 03:33 م

ذهبية وبرونزيتان للتايكوندو الأردني في بطولة الفجيرة

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الوكيل الإخباري - نجح المنتخب الأردني للتايكوندو، في حصد 3 ميداليات متنوعة، خلال مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية، والمصنفة من عيار النجمتين.

وحصد اللاعب زيد الحلواني، الميدالية الذهبية، أما التتويج بالميداليتين البرونزيتين جاء عن طريق راما أبو الرب ونتالي الحميدي.

وكان المنتخب الأردني قد حقق في وقت سابق، 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة في بطولة كأس العرب، والمصنفة من عيار النجمة الواحدة، والتي أقيمت كذلك في الفجيرة.

وتأتي مشاركة الأردن في هذه البطولات، من أجل الاستعداد للتصفيات الأولمبية، مع الإشارة إلى أن 3 لاعبين ضمنوا تأهلهم مباشرة، وهم وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى.

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