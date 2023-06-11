ذهبية وفضية.. نزال أردني تاريخي بالكراتيه

الوكيل الإخباري - حصد البطلان عبدالرحمن المصاطفة وعفيف غيث ذهبية وفضية الدوري العالمي للكراتيه في وزن تحت 67 كغم بعد نهائي أردني تاريخي.



وتأهل لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة وعفيف غيث، إلى نهائي منافسات وزن تحت 67 كغم، في الجولة الثالثة من سلسلة الدوري العالمي والتي تستضيفها مدينة فوكوكا اليابانية ستشهد مشاركة ما يقارب الـ 300 لاعب ولاعبة من 47 دولة.



وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها لاعبان أردنيان إلى نهائي نفس الوزن من بطولة الدوري العالمي والتي تضم أفضل اللاعبين حول العالم.



ونجح المصاطفة في تصدر مجموعته بالدور الأول بعد الفوز في نزالين على كل من الكازاخستاني كمال دامير بنتيجة 8-0 والبلغاري ريفوف فاسيل بنتيجة 2-0.



ونجح المصاطفة - صاحب برونزية أولمبياد طوكيو - في الوصول إلى النهائي بعد الفوز في الدور ربع النهائي على اللاعب الأوكراني يانوفسكي ديفيد بنتيجة 6-0 وفي نصف النهائي على اللاعب الكازاخستاني أميرلي ديدار بنتيجة 3-1.

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فيما تصدر عفيف غيث مجموعته كذلك في الدور الأول بعد 3 انتصارات على كل من، الإيطالي دي ماركو أليساندرو بنتيجة 3-2 ولاعب الصين تايبيه، تشنغ تشونغ، بنتيجة 5-0 والأوكراني بات هنات بنتيجة 8-0.



وفي الدور ربع النهائي فاز عفيف غيث على الياباني يوغو كاوازاكي بنتيجة 12-8 وفي الدور نصف النهائي فاز على اليوناني ديونيوس بنتيجة 9-3.



وضمن منافسات وزن تحت 60 كغم أيضاً، تأهل عمر شقرة للعب على الميدالية البرونزية، حيث تصدر مجموعته بعد فوزه على كل من، الفرنسي أحمد الأميني بنتيجة 3-1 واليوناني كريستوس بنتيجة 9-1، قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام الياباني هيرومو هاشيموتو بنتيجة 3-2 والذي وصل إلى النهائي.



وضمن منافسات الوزن ذاته تصدر حماد مجموعته في الدور الأول بفوزين على كل من الكازاخستاني شيميربيكوف دوليت بنتيجة 3-0 والإسباني رومان خيسوس بنتيجة 4-0 قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام الألماني هاس فلوريان بنتيجة 4-1.



وودع اللاعب حسن مصاروة منافسات وزن تحت 75 كغم بعد خسارته في الدور الأول أمام الياباني ساكي ياما بنتيجة 4-6 وفوزه على اللاعب الكويتي بنتيجة 5-3.

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