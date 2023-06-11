الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

894 مركبة للبيع بالمزاد العلني على موقع وزارة العدل

نقيب الأطباء: 3 آلاف طبيب أردني عاطل عن العمل

معدل السير .. حجز المركبة لمدة لا تزيد عن 30 يوما في هذه الحالات

3.36 % معدل التضخم في الأردن حتى نهاية أيار

العسعس: الأردن حافظ على الاستقرار المالي من أخطر تداعيات الأزمات العالمية

القوات المسلحة تعلن عن إطلاق أيام طبية مجانية في لواء الرويشد

3.8 مليون أردني دفعوا فواتير عبر إي فواتيركم الشهر الماضي

لبنان يعلن انتهاء وباء الكوليرا

77.4 مليون دينار ارتفاع على فاتورة رواتب القطاع المدني في الأردن نهاية نيسان الماضي

مصدر: صرف رواتب حزيران في موعدها دون تقديم

الأحد، 11-06-2023 02:22 م

ذهبية وفضية.. نزال أردني تاريخي بالكراتيه

6202311121826158479488


الوكيل الإخباري -  حصد البطلان عبدالرحمن المصاطفة وعفيف غيث ذهبية وفضية الدوري العالمي للكراتيه في وزن تحت 67 كغم بعد نهائي أردني تاريخي.

وتأهل لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه، عبدالرحمن المصاطفة وعفيف غيث، إلى نهائي منافسات وزن تحت 67 كغم، في الجولة الثالثة من سلسلة الدوري العالمي والتي تستضيفها مدينة فوكوكا اليابانية ستشهد مشاركة ما يقارب الـ 300 لاعب ولاعبة من 47 دولة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها لاعبان أردنيان إلى نهائي نفس الوزن من بطولة الدوري العالمي والتي تضم أفضل اللاعبين حول العالم.

ونجح المصاطفة في تصدر مجموعته بالدور الأول بعد الفوز في نزالين على كل من الكازاخستاني كمال دامير بنتيجة 8-0 والبلغاري ريفوف فاسيل بنتيجة 2-0.

ونجح المصاطفة - صاحب برونزية أولمبياد طوكيو - في الوصول إلى النهائي بعد الفوز في الدور ربع النهائي على اللاعب الأوكراني يانوفسكي ديفيد بنتيجة 6-0 وفي نصف النهائي على اللاعب الكازاخستاني أميرلي ديدار بنتيجة 3-1.

اضافة اعلان


فيما تصدر عفيف غيث مجموعته كذلك في الدور الأول بعد 3 انتصارات على كل من، الإيطالي دي ماركو أليساندرو بنتيجة 3-2 ولاعب الصين تايبيه، تشنغ تشونغ، بنتيجة 5-0 والأوكراني بات هنات بنتيجة 8-0.

وفي الدور ربع النهائي فاز عفيف غيث على الياباني يوغو كاوازاكي بنتيجة 12-8 وفي الدور نصف النهائي فاز على اليوناني ديونيوس بنتيجة 9-3.

وضمن منافسات وزن تحت 60 كغم أيضاً، تأهل عمر شقرة للعب على الميدالية البرونزية، حيث تصدر مجموعته بعد فوزه على كل من، الفرنسي أحمد الأميني بنتيجة 3-1 واليوناني كريستوس بنتيجة 9-1، قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام الياباني هيرومو هاشيموتو بنتيجة 3-2 والذي وصل إلى النهائي.

وضمن منافسات الوزن ذاته تصدر حماد مجموعته في الدور الأول بفوزين على كل من الكازاخستاني شيميربيكوف دوليت بنتيجة 3-0 والإسباني رومان خيسوس بنتيجة 4-0 قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي أمام الألماني هاس فلوريان بنتيجة 4-1.

وودع اللاعب حسن مصاروة منافسات وزن تحت 75 كغم بعد خسارته في الدور الأول أمام الياباني ساكي ياما بنتيجة 4-6 وفوزه على اللاعب الكويتي بنتيجة 5-3.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202311123253479808736

20 مليون يورو تقرب ماني من ريال مدريد

620231113196206306626

الشيخ منصور بن زايد: دوري الأبطال ليس نهاية المطاف

620231113150560442046

ميسي سيصبح خامس أعلى رياضي أجرا في أميركا

620231016445528732485

بعد قدوم ميسي.. حقبة جديدة تنتظر الدوري الأميركي

6202310155739670471776

المنتخب الأردني للسيدات يتراجع 4 مراكز بتصنيف الفيفا

6202310143053644684720 (1)

أليجري يدير ظهره لأموال الدوري السعودي

أخبار متعلقة
5202315122713263503007

موسم بوجبا ينتهي قبل أن يبدأ

5202315121417449816260

عقوبات قوية تنتظر مثيري الشغب من جماهير إسبانيول

52023159458361157124

باريس يضحي للتخلص من نيمار

5202315104847881404438

إسبانيول يعتذر رسميا عن سلوك جماهيره

520231511649293676523

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

5202315112023158898734

ليفربول ضيفا ثقيلا على ليستر سيتي في مواجهة نارية بالدوري الإنجليزي الليلة