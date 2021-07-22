رأفت علي حصل على أعلى الشهادات التدريبية فمتى سيحصل على الفرصة ؟!

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الوكيل الإخباري - أنس عشاحصل أسطورة كرة القدم الأردنية رأفت علي على أعلى الشهادات التدريبية قبل أيام وهي "دورة التدريب الآسيوية للمحترفين Pro "، حيث تسلم الشهادة رفقة عدد من المدربين الصاعدين وبحضور المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد، والمدير الفني لاتحاد كرة القدم أليكس جيتزي، والتي تمت تحت إشراف المحاضر الآسيوي الإماراتي عبدالله حسن، والمساعدين صالح دغش وديان صالح.شهادة تعيدنا لمربع السؤال الأول، متى سيحصل رأفت علي وأمثاله على الفرصة؛ فلا يختلف أحد على قيمة " البيكاسو" الفنية، وجميعنا شاهدنا الجمل التكتيكية التي رسمها لاعبا، كما أن تجاربه البسيطة التدريبية في الفئات العمرية لنادي الوحدات، ونادي المنشية كانت جيدة، علما أنه يعمل حاليا في أكاديميته الكروية والتي تعد من الأفضل في المملكة .نشاهد في أوروبا موجة المدربين الجدد أمثال زين الدين زيدان في ريال مدريد، بيرلو في يوفنتوس، لامبرد في تشيلسي، والقائمة تطول، إلا أن في البلاد العربية لا زلنا نتعامل مع المدرب الوطني على أنه قليل الخبرة ولو وصل لعامه الـ "50"، ونعتمد على "الخواجا" مهما كان تاريخه أو خبراته.وبالإضافة لرأفت علي، فقد شارك بالدورة التي تعد الأرفع في منهاج الاتحاد الآسيوي: رأفت علي، أحمد هايل، أشرف شتات، عبدالله القططي، أنزور نفش، شادي صالح، إبراهيم حلمي، بسام الخطيب، كريم مالوش، خالد لافي، ومن فلسطين فادي لافي، وحسام يونس وأيمن صندوقة، ومن العراق جعفر سرحان، وفليب أمين، ومن سوريا محمد عقيل.