الجمعة 23-07-2021
الوكيل الاخباري

13 معتقلا فلسطينيا يضربون عن الطعام

مواجهات مع تجدد الإرباك الليلي في بيتا جنوب نابلس

القوات الأمريكية توجه ضربات إلى مواقع في أفغانستان

تعطل مواقع بنوك وشركات كبرى على الإنترنت

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في بلجيكا إلى 37 شخصا

الهيئة الخيرية الهاشمية وقطر الخيرية تطلقان حملة لتوزيع الأضاحي بعدد من المحافظات

الصحة : نتوقع ارتفاع الإصابات بكورونا

مسؤولون امميون يطلعون مجلس الامن على تطبيق القرار 1701 في لبنان

الملك يلتقي لجنة الشؤون الخارجية في النواب الأمريكي

وفاة واصابات بحادث سير مروع في اربد

الخميس، 22-07-2021 10:47 م

رأفت علي حصل على أعلى الشهادات التدريبية فمتى سيحصل على الفرصة ؟!

رأفت-علي


الوكيل الإخباري - أنس عشا
اضافة اعلان

حصل أسطورة كرة القدم الأردنية رأفت علي على أعلى الشهادات التدريبية قبل أيام وهي "دورة التدريب الآسيوية للمحترفين Pro "، حيث تسلم الشهادة رفقة عدد من المدربين الصاعدين وبحضور المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد، والمدير الفني لاتحاد كرة القدم أليكس جيتزي، والتي تمت تحت إشراف المحاضر الآسيوي الإماراتي عبدالله حسن، والمساعدين صالح دغش وديان صالح.
 



شهادة تعيدنا لمربع السؤال الأول، متى سيحصل رأفت علي وأمثاله على الفرصة؛ فلا يختلف أحد على قيمة " البيكاسو" الفنية، وجميعنا شاهدنا الجمل التكتيكية التي رسمها لاعبا، كما أن تجاربه البسيطة التدريبية في الفئات العمرية لنادي الوحدات، ونادي المنشية كانت جيدة، علما أنه يعمل حاليا في أكاديميته الكروية والتي تعد من الأفضل في المملكة .



نشاهد في أوروبا موجة المدربين الجدد أمثال زين الدين زيدان في ريال مدريد، بيرلو في يوفنتوس، لامبرد في تشيلسي، والقائمة تطول، إلا أن في البلاد العربية لا زلنا نتعامل مع المدرب الوطني على أنه قليل الخبرة ولو وصل لعامه الـ "50"، ونعتمد على "الخواجا" مهما كان تاريخه أو خبراته.



وبالإضافة لرأفت علي، فقد شارك بالدورة التي تعد الأرفع في منهاج الاتحاد الآسيوي: رأفت علي، أحمد هايل، أشرف شتات، عبدالله القططي، أنزور نفش، شادي صالح، إبراهيم حلمي، بسام الخطيب، كريم مالوش، خالد لافي، ومن فلسطين فادي لافي، وحسام يونس وأيمن صندوقة، ومن العراق جعفر سرحان، وفليب أمين، ومن سوريا محمد عقيل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
yrmck9fkm07wbliif3du

صافرة الأردني أدهم المخادمة تعلن تعادل مصر وإسبانيا

711248df-5543-42f7-86f0-e5f13aebd023

الوحدات يحسم الكلاسيكو والصدارة

8920c639-96e2-49f0-b813-34b500716c50

جماهير كرة القدم الأردنية تترقب كلاسيكو العيد (فيديو)

ALWAKEEL_63A4061

الأهلي يعتمد على المواهب الأردنية ،، وآخرهم يزن ثلجي

8920c639-96e2-49f0-b813-34b500716c50

قبل الكلاسيكو ،، تعرف على جدول ترتيب الهدافين

60a17d6a40bb3

أهم الأرقام والإحصائيات من الجولة العاشرة لدوري المحترفين

أخبار متعلقة
210656086_1126797491164288_6040132566469339057_n

بيان صادر عن النادي الفيصلي

8261b155f1012c41c94af0979cd9b6f8

زعترة يعلن الرحيل عن النفط ،، هل يعود للوحدات !؟

efadd0ec-d0aa-422f-8dd6-657b836fa5ba

قبل الكلاسيكو ،، حماس جماهير الفيصلي والوحدات (شاهد)

1200_07e5fa5671

الوحدات يشارك في الصدارة قبل كلاسيكو الكرة الأردنية

60a17d6a40bb3

جدول مباريات الجولة العاشرة من دوري المحترفين

f78b01dd-4e21-4ec0-97d5-e00cc6c4b563

المتجر الرسمي ،، محاولة فيصلاوية وغياب وحداتي