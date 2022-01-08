رأفت علي يقود تدريبات الوحدات ،، وإليكم قائمة الفريق حتى الآن

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشامن المنتظر أن يبدأ فريق كرة القدم الأول بنادي الوحدات، تحضيراته للموسم الكروي الجديد يوم الإثنين المقبل، حيث سيقود المدرب العام رأفت علي ومساعده حسن عبد الفتاح التدريبات، إلى حين التعاقد مع مدير فني جديد .وسيبدأ موسم الوحدات الكروي ببطولة درع الاتحاد الأردني، والذي سينطلق في شهر فبراير / شباط المقبل، قبل أن يتوجه للمشاركة الثانيه بتاريخه وتاريخ الأندية الأردنية عموما بدوري أبطال اسيا، والتي ستتسبب بتأجيل مبارياته الـ 4 الأولى بدوري المحترفين .وكان الوحدات قد أعلن التعاقد مع اللاعبين تامر صالح، محمد أبو حشيش، عمر المناصرة وأحمد سريوة، كما تم تمديد عقود اللاعبين أحمد عبد الستار، طارق خطاب وفراس شلباية، بالإضافة للاعبين أصحاب العقود السارية وهم: عبدالله الفاخوري، أحمد ثائر، دانيال عفانة، ثائر الديرباني، أنس العوضات، مراد الفالوجي، منذر أبو عمارة، خالد عصام، مهند أبو طه، مهند سمرين، أحمد هشام عبد المنعم، وشاهر شلباية.وغادر فريق الوحدات : يزن العرب، عبدالله نصيب "ديارا"، حسن "سوني" سعد، أحمد زيق، رجائي عايد، عبد العزيز "نداي"، أحمد طنوس، سليمان أبو زمع ومحمود زعترة، فيما يبدو وضع اللاعبين التاليين ضبابيا : فراس صالح، محمد الدميري، فادي عوض، أحمد إلياس إبراهيم الجوابري وأحمد سمير.