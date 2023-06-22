رؤوف خليف يعلن سبب رحيله عن بي إن سبورت

الوكيل الإخباري - كشف المعلق التونسي رؤوف خليف كواليس رحيله عن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.



وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية تؤكد رحيل رؤوف خليف عن شبكة قنوات بي إن سبورت، وذلك بسبب وصوله إلى سن التقاعد في قطر.



وقال رؤوف خليف في تصريحات صحفية: نعم رحلت عن شبكة بي إن سبورتس، بسبب الوصول إلى سن التقاعد في قطر.





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وبسؤاله عن اعتزاله التعليق قال خليف: أنوي خوض تجربة جديدة الفترة المقبلة في مكان آخر، ولم يأتِ وقت اعتزالي بعد.



وعن احتمالية توليه مهمة التعليق على مباريات الدوري السعودي عقب رحيله عن بي إن سبورت، أشار إلى أنه لم يحسم وجهته بعد، ورد بشكل مقتضب “كل ما هو قادم خير”.

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