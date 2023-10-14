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السبت، 14-10-2023 04:53 م

رئيس الاتحاد الإيطالي يفكر في الاستقالة بعد فضيحة المراهنات

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الوكيل الإخباري - يدرس جابرييل جرافينا، رئيس الإتحاد الإيطالي، الاستقالة من منصبه بعد فضيحة المراهنات التى ضربت معسكر الأزوري قبل مواجهة مالطا في العاشرة إلا الربع مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات يورو 2024.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن جرافينا يفكر في الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد الإيطالي بعد قضية المراهنات غير الشرعية التي طالت الثنائي ساندرو تونالي وزانيولو واستبعادهما من معسكر الأزوري قبل مواجهة مالطا.

وأصدر المنتخب الإيطالي بيانا رسميا، عبر منصة "إكس"، قائلا، "يعلن الاتحاد أن مكتب المدعي العام في تورينو أجرى بعد ظهر اليوم تحقيقات مع اللاعبين ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو، اللذين يتدربان حاليًا مع المنتخب في مركز التدريب الفيدرالي كوفرسيانو".

وأضاف، "بغض النظر عن طبيعة الأحداث، وباعتبار أن اللاعبين ليسا في الحالة اللازمة لمواجهة المباريات المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة، فقد قرر الاتحاد، ومن أجل حمايتهما أيضًا، السماح لهما بالعودة إلى نادييهما".

واندلعت فضيحة المراهنات مع أنباء عن قيام محققي الشرطة بإجراء مقابلات مع ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو داخل معسكر إيطاليا، حيث يتم إرسال اللاعبين إلى منازلهما قبل تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

ويخضع كلاهما الآن رسميًا للتحقيق من قبل المدعي العام في تورينو، وهو نفس المدعي العام الذي يحقق مع لاعب خط وسط يوفنتوس نيكولو فاجيولي.

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