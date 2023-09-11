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الإثنين، 11-09-2023 01:56 م

رئيس الدوري الإسباني يهاجم الدوري السعودي: لا أحد يعرف اسم الفريق الذي يلعب له بنزيما

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الوكيل الإخباري -  هاجم خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، من جديد دوري روشن السعودي، بسبب الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات السعودية الاستثنائية خلال هذا الصيف.

وفي تصريحات إعلامية، هاجم رئيس رابطة الليغا ما قامت به أندية الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الأخير لتدعيم صفوفهم بلاعبين جدد.

وقال تيباس في تصريحاته: "أوروبا هي أكبر مساحة لصناعة كرة القدم في العالم. الأمر ليس من قبيل الصدفة، الأندية تستثمر لتطوير نفسها وعراقتها، والمسابقات مستمرة منذ عقود، والأندية والمسابقات أكثر أهمية من اللاعبين أنفسهم، لأن اللاعب سيأتي عليه وقت وتنتهي مسيرته، أما الأندية مستمرة لفترة دائما".

وعندما سئل تيباس عن اسم النادي الذي يلعب له كريم بنزيما، قال: "سيقول الجميع (آلـ، لا أعرف باقي الكلمة) لذلك الجميع لا يعرف أسماء هؤلاء الفرق، لذلك من المستحيل تقديم تطور بهذه الطريقة".

وأضاف رئيس الليغا: "في كرة القدم السعودية، إذا أرادوا التطور، فسيتعين عليهم العمل بجد على العلامات التجارية لأنديتهم، والعلامات التجارية لمنافساتهم".

وتابع: "لدى الدوري الإسباني أكثر من 200 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، ولدى الدوري السعودي 5 ملايين فقط. للوصول إلى نفس عد متابعي الليغا، يجب أن يقدموا كثيرا على مستوى الحقوق السمعية والبصرية".

وأنفقت أندية دوري روشن الكبار أبرزها (الهلال و النصر و اتحاد جدة و أهلي جدة)، أموالا طائلة لضم لاعبين كبار من أوروبا في نافذة الانتقالات الصيفية الأخيرة، أمثال كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق الذي انتقل إلى الاتحاد، بالإضافة إلى النجم البرازيلي نيمار الذي انضم إلى نادي الهلال.

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