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الخميس، 22-09-2022 04:08 م

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل الأردن

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الوكيل الإخباري -  وصل اليوم الخميس توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إلى الأردن في زيارة عمل رسمية، وكان في استقباله نائب جلالة الملك، الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية ، والأميرة زينة الفيصل.

وتأتي زيارة توماس باخ إلى المملكة في إطار حرص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على زيارة الدول الأعضاء والتعرف على المشاريع والبرامج الرياضية وتوطيد العلاقات مع الدول.

ويستهل باخ جولته بزيارة مركز مكاني التابع ليونيسف الأردن في مخيم الزعتري للاجئين السوريين للمشاركة في عدد من الأنشطة الرياضية المنفذة هناك.

ويتوجه توماس باخ إلى مركز الإعداد الأولمبي للقاء بلاعبي ولاعبات الرياضة والتعرف على مرافق مركز الإعداد والخدمات التي يقدمها للرياضيين.

 ويتولى الدكتور باخ رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2013 وهو الرئيس التاسع للمنظمة الرياضية الأكبر في العالم وهو كذلك بطل أولمبي في رياضة المبارزة.

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ملاعب 

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