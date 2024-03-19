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الثلاثاء، 19-03-2024 02:24 م

رئيس الهلال ينفجر في وجه الاتحاد السعودي

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الوكيل الإخباري - انفجر فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، غضبا بسبب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد إظهار عدم الجدية في مشروع توثيق البطولات للأندية السعودية. 

وكتب بن نافل، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "مضى على توجيه وزارة الرياضة بإحالة مشروع توثيق بطولات الأندية إلى الاتحاد السعودي أكثر من 6 أعوام ونصف". 

وأضاف:  "كنت أتأمل أن يتجاوز الاتحاد السعودي جميع الظروف التي يتحجج بها بجائحة كورونا وغيرها من الظروف!". 

وأردف: "تحقّقت المفاجأة في يناير/كانون الثاني 2023 بالإعلان عن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بالتعاون مع (FIFA)؛ بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية من منسوبي الأندية، الذين يرشحون فريقًا للعمل ويتم التصويت عليهم، وهو ما حدث". 

وأشار: "تم الاتفاق وفقًا للميثاق أن يكون الموعد النهائي للمشروع 11 مارس/آذار 2024، ومرّت الشهور ولم يعقد فريق العمل اجتماعًا واحدًا بلا مبررات مقنعة.. إلى أن حدث ما كان متوقعًا في ديسمبر/كانون الثاني 2023، بإلغاء فريق العمل المصوّت عليه في بداية المشروع، بحجة وجود فرق صعدت، وبعض إدارات الأندية تغيّرت! ولديهم الرغبة في ترشيح أشخاص آخرين، وأندية أخرى انتقلت ملكيتها".

وزاد: "اليوم الثلاثاء 19 مارس/آذار 2024.. تعود القصة للبداية من جديد.. بتحديثات قانونية مطاطية.. ونتائج تحتكم لتصويت الأندية، وليس على خبراء "فيفا" وآليات التوثيق العلمية.. قصة نترقب بماذا سيدهشنا الاتحاد السعودي في فصولها الطويلة".

واختتم بن نافل، قائلا: "مشروع تخصيص الأندية أُطلقت منه مرحلة، وتبقى مراحل أخرى وفقًا لما تم إعلانه.. لذلك؛ يتطلب من القائمين على مشروع توثيق بطولات الأندية أن يواكبوا هذه النقلات التاريخية في رياضة المملكة وليس أن يجعلوها حجة لاستنزاف الوقت في (تصويت وإلغاء.. تصويت وإلغاء)".

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