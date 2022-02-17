الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

وزيرة الثقافة تلتقي الفعاليات الثقافية في لواء الرويشد

ماضي: 48% نسبة الحجوزات الفندقية بالعقبة

جنايات الرمثا تجمع عقوبة شخص اعتاد السَّرقة لتصل إلى السَّجن 8 سنوات

إربد : أمسية شعرية بمناسبة يوم الشعر العربي

معان : ورشة تدريبية حول إدارة الحملات الانتخابية

وزارة العمل تعلن عن يوم وظيفي للإناث بلواء دير علا

الضمان يكشف موعد صرف مكرمة الـ100 دينار

الدغمي يلتقي في القاهرة رئيس الاتحاد البرلماني العربي

مراكز تطعيم كورونا يوم الجمعة - أسماء

الخصاونة: الأمانة تدرس الدخول بحصة مالية لإنهاء مشروع "أبراج السادس"

الخميس، 17-02-2022 05:41 م

رئيس الوزراء يتفقد مجمع الأمير فيصل الرياضي بالكرك

2202217145314771919778


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تفقد دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وبحضور رئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، وعدد من الوزراء مجمَّع الأمير فيصل الرِّياضي في محافظة الكرك.اضافة اعلان

 

وحسب منصات رئاسة الوزراء على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد أوعز الخصاونة ببمباشرة العمل على إنجاز مشروع التَّوسعة للمجمَّع بما يكفل تطويره إلى مدينة رياضيَّة متكاملة تخدم القطاعات الرياضيَّة والشَّبابيَّة في المحافظة.

يذكر أن ملعب كرة القدم بمجمع الأمير فيصل، من أهم الملاعب في جنوب الأردن وتم استخدامه في سنوات ماضية كملعب بيتي لفريق ذات راس الذي شارك لأكثر من موسم بدوري المحترفين .  



 




 

 


 

إقرأ ايضا
271542496_1252490185261684_6177844196660653998_n

سبب عدم وصول محترف الوحدات الجديد ،، وحقيقة طلب تأجيل مباراة

WhatsApp Image 2022-02-17 at 3.41.20 PM

فريق الأمن العام للجودو يحصد الذهب في بطولة المملكة

2202216115416104940731

شاهد : لقطات مؤثرة لطرد وبكاء ياسين البخيت ،، وخاميس يزيد من صعوبة الموقف

2202215145821543642389

شلبية يشارك فريقه التعادل بدوري الدرجة الأولى السعودي

2202215142039260301433

سعيد مرجان يقود فريقه لفوز ثمين ،، وخسارة رفاق صالح راتب

220227215511951391572

خطوة الحسين إربد ،، هل تكون الحافز للبقية

أخبار متعلقة
12022191369337658733

تعرف على الفيصلي السعودي ،، خصم الوحدات الآسيوي

12022191369337658733

مالك شلبية يشارك أساسيا لأول مرة ،، وفريقه يفوز

1202219172318627839351

هل يعود محمد العكش لفريق الصريح !؟

1202218233227105171298

حديث النشامى على هامش تحضيراتهم لمواجهة نيوزيلندا الودية(فيديو)

0L5A0423

براء مرعي يتحدث عن عودته الأولى للنشامى بعد التعافي من الإصابة (فيديو)

FFi93FNXIAE1kQs

أبو حشيش يستذكر المشاركة بكأس العرب (فيديو)