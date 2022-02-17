رئيس الوزراء يتفقد مجمع الأمير فيصل الرياضي بالكرك

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتفقد دولة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وبحضور رئيس الدِّيوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، وعدد من الوزراء مجمَّع الأمير فيصل الرِّياضي في محافظة الكرك.وحسب منصات رئاسة الوزراء على مواقع التواصل الإجتماعي، فقد أوعز الخصاونة ببمباشرة العمل على إنجاز مشروع التَّوسعة للمجمَّع بما يكفل تطويره إلى مدينة رياضيَّة متكاملة تخدم القطاعات الرياضيَّة والشَّبابيَّة في المحافظة.يذكر أن ملعب كرة القدم بمجمع الأمير فيصل، من أهم الملاعب في جنوب الأردن وتم استخدامه في سنوات ماضية كملعب بيتي لفريق ذات راس الذي شارك لأكثر من موسم بدوري المحترفين .