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السبت، 05-12-2020 11:17 ص

رئيس برشلونة المؤقت يتراجع في تصريحاته عن بيع ميسي

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الوكيل الإخباري- تراجع كارلوس توسكيتس الرئيس المؤقت لبرشلونة عن تصريحاته التي أشار فيها إلى أنه كان يؤيد بيع ليونيل ميسي في الصيف الماضي لحل المشاكل المالية للنادي الكتالوني جراء جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه التصريحات تم نقلها بشكل خاطئ وإساءة فهمها.

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وأراد رئيس لجنة إدارة نادي برشلونة توضيح تصريحاته يوم الخميس الماضي، موضحا، بعدما بدا عليه الاستياء من إساءة فهم كلماته، أنه كان يشير إلى عملية افتراضية لم يتم تنفيذها.


وأوضح توسكيتس في تصريحات لبرنامج ”توت كوستا“ في راديو كتالونيا يوم الجمعة: ”لم أقل إنني أوافق على بيع ميسي، بل قلت إن رحيله اقتصاديًا سيكون مفيدًا للنادي“.



 




 

 


 

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