الثلاثاء 04-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انخفاض كبير جديد على أسعار الذهب في الأردن

قرار حكومي بشأن السجائر في الأردن

من هو آدم فراج الذي اغتالته إسرائيل ليلة زفاف شقيقته؟

تحذيرات من سعي سموتريتش لتفكيك السلطة

نجل شارون يهاجم نتنياهو

بن غفير يعلن اعتزامه المشاركة بـ"مسيرة الأعلام" في القدس غدا الأربعاء

طولكرم: وقفة دعم واسناد مع المعتقلين في سجون الاحتلال

الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية

اجتماع مشترك في الطفيلة يبحث تنفيذ مشروعات تنموية

ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على مخيم المغازي

الثلاثاء، 04-06-2024 03:24 م

رئيس برشلونة يكشف أسرار رحيل تشافي

62024413548258507882


الوكيل الإخباري - أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، سيخرج في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، للحديث عن رحيل تشافي هيرنانديز.

وأعلن برشلونة رسميا رحيل تشافي من منصبه كمدير فني، وتعيين هانز فليك مدربا جديدا للفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خوان لابورتا ينوي كسر حاجت الصمت، والحديث عن كواليس رحيل تشافي وتعيين هانز فليك، في مؤتمر صحفي.

وجاء رحيل تشافي عن برشلونة، رغم إعلان اتفاقه مع النادي على البقاء حتى نهاية عقده، ختام الموسم المقبل.

وبعد الاتفاق صرح تشافي بأن برشلونة سيواجه صعوبة شديدة في منافسة ريال مدريد، والأندية الكبرى في أوروبا.

وأثارت تلك التصريحات غضب لابورتا، الذي اتخذ قرارا برحيل المدرب، والتعاقد مع هانز فليك.

اضافة اعلان

 

ملاعب

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620244144634123755205

ريال مدريد يحسم مستقبل خوسيلو وميندي

620244112522978919861

الاصابة تُبعد ساديو ماني عن السنغال

620244125842841102324

جدول مباريات يورو 2024

62024411353781977008

نجم الزمالك سيف فاروق جعفر.. نستطيع الفوز بالدوري

620244111942559259939

5 نجوم من المنتظر تألقهم في يورو 2024

620244105213143714298

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
520242795528908380904

مفاجأة.. تشافي أراد تحطيم ليفاندوفسكي

520242781433722293815

ريال مدريد بطلا للدوري.. والهداف من فريق جيرونا!

5202425103427843584521 (1)

تشافي يوجه رسالة مؤثرة لبرشلونة ومشجعيه

520242314429715746266 (1)

برشلونة يرمم ميزانيته بصفقة عربية

5202413111836911132614 (1)

برشلونة في اختبار صعب أمام سوسيداد لخطف وصافة الدوري الإسباني

52024685931801019442

ليفاندوفسكي: باريس سيظل خطيرا بمبابي أو دونه