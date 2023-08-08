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الثلاثاء، 08-08-2023 02:55 م

رئيس ريال مدريد يحدد موعد رحيله عن النادي

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني عن آخر التطورات بشأن مستقبل منصب فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

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وأصدر الريال بيانا السبت الماضي، نفي فيه الشائعات حول رحيل بيريز.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيريز لن يرحل عن الريال حاليا، إلا عندما يرى أن مشروعه كرئيس قد تحقق، وهو افتتاح ملعب "سانتياغو برنابيو الجديد".

وأضافت أنه حين يتم تدشين هذا المشروع، سيبدأ بيريز في إعداد بديله كرئيس للميرنغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيريز لا يريد تكرار ما حدث في فبراير 2006 عندما أعلن استقالته، تاركا في مكانه فرناندو مارتن الذي كان يثق به في ذلك الوقت، وأدى ذلك إلى فترة انتقالية مع رامون كالديرون وفيسنتي بولودا، حتى عودة بيريز للرئاسة في 2009.

وبناء على ما سبق، يبحث بيريز عن بديل له، حيث يريده أن يكون شخصا بوزن مؤسسي، ويلبي أيضا متطلبات النادي.

وتشمل تلك المتطلبات أن يستمر "المرشح" لمدة 20 عاما كعضو في النادي، على أن يكون إسبانيا.

 

ملاعب 

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