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الإثنين، 01-03-2021 04:15 م

رئيس نادي السلط : نسعى لتمثيل الأردن خير تمثيل وتعاقدات على الطريق

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
أبدى رئيس نادي السلط خالد عربيات سعادته بعد الإعلان الرسمي عن استضافة الأردن لمنافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في شهر أيار المقبل.

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وقال عربيات في تصريحات خاصة لموقع ملاعب أن الفريق سيبذل كل المجهودات لتمثيل الأردن بأفضل صورة ورفع علم الأردن بالبطولة الآسيوية، مؤكداً أن المعنويات عالية وأن المنظومة في النادي تعاهدت على أن تقدم مشاركة (تبيض الوجه).

وتابع : " هذا حضورنا الأول بالبطولة، سنكون الحصان الأسود لها وسنقوم بحمل اسم مدينتنا عاليا في القارة الآسيوية، هنالك تعاقدات جديدة؛ حيث ننتظر وصول محترفين من الخارج، تمهيدا للتعاقد معهم ".

وتضم المجموعة الثانية أندية الأنصار اللبناني، المحرق البحريني ومركز شباب بلاطة الفلسطيني، بالإضافة للسلط، علما أنها ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من 25-29 آيار المقبل، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد.


 




 

 


 

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