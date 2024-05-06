رئيس يوفنتوس: لست بحاجة لتفسير صعوبة وضعنا

الوكيل الإخباري - اعترف جيانلوكا فيريرو، رئيس يوفنتوس، بأن ناديه مر بصعوبات كبيرة خلال الموسم الجاري.



وقال فيريرو، في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "يجب أن ننظر إلى مستقبلنا بتفاؤل كبير.. القوة الحقيقية لفريق مثل يوفنتوس، تكمن في جماهيره".



وأضاف: "لقد كانت سنة صعبة، ولست بحاجة إلى شرح السبب.. لكن هذا الموسم أمامنا مباراة (ضد روما) قد تكون حاسمة بالنسبة لنا، فيما يتعلق باللعب في دوري أبطال أوروبا، ولدينا نهائي الكأس في 15 مايو".



وتابع: "إذا سارت الأمور كما نتمنى، فسنلعب العام المقبل في 5 مسابقات.. لقد وضعنا الماضي خلف ظهرنا، ونريد النظر إلى المستقبل.. نحن بحاجة إلى دعم الجماهير".



يشار إلى أن يوفنتوس يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 65 نقطة.

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